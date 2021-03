Viorica Dancila: "Am gresit ca in echipa din jurul meu nu am luat oameni corecti, care sa lucreze pentru tara"

Dancila, in cartea-interviu "Partea ei de adevar": "Ciolacu a vandut partidul"

"A gresi e omenesc. Si eu am facut greseli. Cred ca cel mai mult am gresit atunci cand am acceptat anumite lucruri legate de perioada in care am fost pemier, atunci cand am acceptat anumiti oameni sa faca parte din echipa, cu toate ca aveau probleme de imagine, erau controversati. Nu as vrea sa dau nume, nu as vrea sa stric primavara cuiva, dar cred ca in acel moment au fost foarte multe articole care pot scoate in evidenta acest lucru", a declarat Viorica Dancila la A7TV, luni seara.Dancila a mai adaugat ca in echipa sa au fost oameni care "au lucrat pentru propriile interese" si nu pentru tara."Am gresit ca in echipa din jurul meu nu am luat oameni corecti, care sa lucreze pentru tara, pentru obiectivele pe care ni le-am propus in programul de guvernare si au fost oameni care au lucrat pentru propriile lor interese. Interesul propriu a fost mai important decat anumite lucruri care trebuiau facute pentru tara si pentru oameni", a mai declarat Viorica Dancila.Fostul sef al Executivului a mai declarat ca toate greselile facute au costat-o, dar ca este important ca la final au ramas lucrurile bune pe care le-a facut."Am gresit ca am avut incredere in oameni care nu au meritat pentru ca am crezut ca toti pot fi asa cum sunt eu, ca atunci cand un om iti acorda increderea lui, nu trebuie sa dezamagesti. Toate aceste lucruri, pe urma m-au costat, dar au ramas in urma lucrurile bune pe care le-am facut si faptul ca pot sa ma uit in ochii oamenilor si sa le spun ca nu am gresit fata de nimeni, nu am luat decizii impotriva oamenilor sau impotriva tarii", a mai declarat Dancila. Fostul premier Viorica Dancila l-a acuzat pe Marcel Ciolacu in cartea-interviu "Partea ei de adevar" ca a vandut partidul de cand a votat Guvernul Orban, iar despre Paul Stanescu afirma ca este las."Eu nu am vrut sa conduc partidul singura. Daca ar fi fost asa, nu as fi numit lideri in functii importante. Nu l-as fi adus pe Paul Stanescu din nou presedinte executiv. (...) Ei erau in genunchi in fata lui Dragnea si Viorica Dancila i-a ridicat in picioare. Da, Liviu Dragnea a facut rau partidului, dar si actuala conducere pericliteaza partidul prin modul duplicitar de a actiona", afirma Viorica Dancila in cartea-interviu intitulata "Partea ei de adevar", potrivit unui fragment prezentat pe pagina de Facebook a Insider Politic.