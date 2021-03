Viorica Dancila, atac la actuala conducere PSD: "Multi din partid au fost si sunt yes-mani. Si Marcel Ciolacu si toti au votat modificarea Codurilor"

"Au votat modificarea Codului penal si Codului de procedura penala, cu mana sus, si Paul Stanescu, si Marcel Ciolacu"

Viorica Dancila a fost intrebata, luni seara, la A7TV, daca este adevarat ca de multe ori intra la discutiile cu Dragnea cu ideile ei si iesea cu concluziile lui si a afirmat:"Nu este adevarat acest lucru. Cei care au lucrat, as spune si impotriva partidului si impotriva Guvernului pe care l-am condus, au cautat sa isi justifice intr-un fel actiunile lor si atunci au venit cu lucruri care nu sunt conforme cu realitatea. Cei care m-au acuzat, in primul rand Paul Stanescu , cei care au facut aceste acuzatii, cum ar fi intelegerea cu presedintele Klaus Iohannis Atat el cat si Marcel Ciolacu si altii au fost oamenii care au stat alaturi de Liviu Dragnea si cand mergeau la vanatoare si la sprit, acolo unde spuneau ca nu era loc pentru femei. Ei erau cei care discutau cu Liviu Dragnea de cele mai multe ori. Plecau in Delta, in diferite locuri. Eu nu am participat la astfel de activitati. Eu discutam cu Liviu Dragnea, eu in calitate de prim-ministru, Liviu Dragnea in calitate de presedinte de partid ".De asemenea, intrebata daca a fost o merioneta, Dancila a afirmat: "In niciun caz. Am fost premierul Romaniei si nu am fost marioneta absolut a nimanui"."Cred ca alaturi de Liviu Dragnea au fost oameni care au vrut sa isi arate atasamentul fata de lider si au dezinformat foarte mult. Multi din partid au fost si sunt yes-mani, oameni care nu au personalitate, oameni care isi schimba seful si in fata fiecaruia dintre noi au avut acelasi comportament", a mai afirmat Dancila.Fostul premier social-democrat Viorica Dancila a reafirmat, luni seara, ca nu a vrut sa accepte amnistia si gratierea, din cauza pericolului pe care l-ar fi reprezentat pentru Romania, dar ii acuza pe foarte multi parlamentari PSD ca au votat modificari in Justitie. "Au votat modificarea Codului penal si Codului de procedura penala, cu mana sus, si Paul Stanescu, si Marcel Ciolacu, si toti. Niciunul dintre ei nu au avut curajul Vioricai Dancila sa zica nu", a afirmat Dancila."A venit Paul Stanescu ca trebuie sa dau amnistia si gratierea, ca este foarte important, ca multi din partid vor acest lucru, lucru, de altfel discutat si in CEX", a afirmat, luni seara, Viorica Dancila, La A7TV.Acasta a adaugat ca nu a droit sa intervina in Justitie."Toti au vorbit ca Viorica Dancila trebuia sa dea amnistia si gratierea, ca i s-a cerut de Luviu Dragnea, dar intrebarea este cee ace s-a intamplat in Parlamentul Romaniei. Au votat modificarea Codului penal si Codului de procedura penala, cu mana sus, si Paul Stanescu, si Marcel Ciolacu, si toti. Niciunul dintre ei nu au avut curajul Vioricai Dancila sa zica nu. Toti au votat sa fie modificari in Justitie", a mai declarant ostul premier social-democrat.Aceasta a reiterat idea ca nu a dorit amnistia si gratierea din cauza pericolului pentru Romania."Am avut curajul sa spun nu, cand altii nu au avut acest curaj", a mai afirmat Dancila, precizand inca ca actualul Guvern a intervenit pe Justitie, prin OUG, cee ace ei I s-a interzis.