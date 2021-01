Viorica Dancila isi acuza sefii de partid: "Marcel Ciolacu si Paul Stanescu l-au acuzat pe Liviu Dragnea ca a dat jos doua guverne, insa au procedat la fel"

Dancila considera ca a fost o tradare a PSD la motiunea de cenzura impotriva Guvernului pe care il conducea."Categoric da. Eu nu pot sa acuz nici PNL , nici USR , nici Presedintele Romaniei, pentru ca tradarea a fost in PSD . Inainte am avut toate asigurarile de la Marcel Ciolacu ca motiunea nu va trece. Ba chiar am un tabel pe telefon cu calculele facute de Marcel Ciolacu in care arata ca motiunea nu va trece. Cu o zi inainte, mi-a garantat cu acest tabel ca motiunea nu va trece. Am discutat cu liderul grupului PSD din Senat, mi-a garantat ca nu exista nicio fisura, ca nu exista nicio problema legat de motiune. In timpul motiunii mi-am dat seama ca am fost tradata, pe langa Marcel Ciolacu totul a fost dirijat si de Alfred Simonis. Categoric da, au fost indemnati sa voteze motiunea. Paul Stanescu exact cu o zi inainte de motiunea de cenzura i-a spus unui deputat de Olt ca nu se va mai regasi pe liste", a declarat Viorica Dancila, intrebata joi la Antena 3 daca, in opinia ei, a fost o tradare a PSD la motiunea de cenzura impotriva Guvernului pe care il conducea.Aceasta a vorbit despre cateva pasaje care se regasesc si in cartea-interviu intitulata "Partea ei de adevar" si anume momentul in care Marcel Ciolacu a fost la ea acasa si i-a spus ca trebuie sa demisioneze de la sefia PSD. Dancila a adaugat ca ea l-a propus pe Marcel Ciolacu in functia de presedinte al Camerei Deputatilor si se astepta sa existe o sustinere reciproca."Pe Marcel Ciolacu eu l-am propus pentru presedinte al Camerei Deputatilor. Ma asteptam sa existe o sustinere reciproca. E greu de acceptat pentru ca aceasta gandire e din punct de vedere personal pentru Marcel Ciolacu si Paul Stanescu. Nu e o gandire care sa aduca un plus pentru PSD. Tot ei l-au acuzat pe Liviu Dragnea ca a dat jos doua guverne. Pai ei ce au facut? Au procedat la fel ca Liviu Dragnea. Dupa ce a trecut motiunea de cenzura am primit un mesaj in care imi spune ca ii pare rau pentru ce s-a intamplat. Nu am venit din razbunare, dar eu cred ca adevarul e foarte important pentru oamenii din partid. Mi-am dat seama ca ei au avut un plan al lor pentru a prelua partidul si ca nu a contat nici guvernarea, nici dorinta primarilor. A venit Ionel Arsene de la Neamt mi-a spus ca toti sunt stransi. Marcel Ciolacu a venit la mine acasa, parea foarte afectat, si mi-a spus ca el poate sa preia partidul si ca se va consulta in permamenta cu mine, ca voi face parte din nou conducere, ca voi merge in Senatul Romaniei pentru ca am multa experienta in calitatea de europarlamentar si premier. Atunci m-am gandit ca e bine sa imi dau demisia. Puteam sa nu o fac. Mi-am dat seama ca limbajul lor violent denota foarte multa disperare si ca voiau foarte mult sa preia sefia partidului", a completat Dancila.Ea a mai spus ca regreta faptul ca l-a propus pe Marcel Ciolacu pentru sefia Camerei Deputatilor si ce s-a intamplat ulterior i-a demonstrat faptul ca s-a increzut in cine nu trebuia."Da, regret ca l-am propus pe Marcel Ciolacu la presedintia Camerei Deputatilor. L-am numit pe Marcel Ciolacu sperand ca va avea o abordare foarte serioasa si foarte corecta. M-am gandit ca trebuie sa aduc cat mai mult presedinti din teritoriu ca sa luam cele mai corecte decizii. Ceea ce s-a intamplat a demonstrat ca m-am increzut in cine nu trebuia", a explicat Viorica Dancila, intrebata daca regreta ca l-a propus pe Ciolacu la sefia Camerei.