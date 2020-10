Dancila, Putin si Magnitsky

Poate exista tentatia de a crede ca a vrut si dna Dancila sa para desteapta. I-a scris cineva un articol in engleza (bine scris, de altfel, cu toate elementele acolo, narativ si analiza, putina emotie si mesaj, asa cum sunt scrise toate articolele destepte ale propagandei). Insa vorbim despre mult mai mult decat atat, iar reactia ei - mai corect spus, reactia generata, prin consultanti, de terti direct interesati de relatia UE - Rusia - nu este deloc intamplatoare.Pe scurt, este propunerea de Regulament european de tip Magnitsky, pe care personal si ca delegatie le-am sustinut puternic pe agenda europeana si care schimba paradigma de abordare a relatiilor UE cu state terte si actori internationali care incalca flagrant drepturile si libertatile fundamentale.Pasul legislativ concretizeaza anuntul unei legislatii de tip Magnitsky facut de presedinta Comisiei europene, Ursula von der Leyen , in timpul discursului sau privind Starea Uniunii din septembrie 2020. In fata dificultatilor de a ajunge la un consens in sanul Consiliului privind impunerea sanctiunilor in Belarus, Turcia sau Rusia (in raport cu otravirea lui Alexei Navalnyi sau ororile regimului Lukashenko de pilda), a devenit mai evident decat niciodata ca un astfel de regim orizontal de sanctiuni este necesar. Cazul Navalnyi a precipitat, categoric, munca legislativa la nivelul UE, iar presiunea germana a contat.Propunerea este unul dintre actele juridice solicitate de Consiliu pentru a demara instituirea unui nou sistem de sanctiuni orizontale. Ea completeaza decizia Consiliului (pusa pe masa de Inaltul Reprezentant Josep Borrell).In decembrie anul trecut, ministrii de externe ai UE au fost de acord sa instituie un astfel de regim in stil Magnitsky pentru a-i penaliza pe cei ce incalca drepturilor omului.Surse diplomatice citate de Politico spun ca ar fi pretul platit pentru a obtine un acord in Consiliu mai usor si mai rapid, posibil pana la Ziua Drepturilor Omului din 10 decembrie. Formal Presedintia germana a anuntat ca doreste adoptarea actului pana la sfarsitul anului, pentru ca el sa intre in vigoare in ianuarie 2021. Deci exista un plan clar pentru ca lucrurile sa se miste repede si bine. Ceea ce tulbura semnificativ apele internationale si schimba raporturile de forta. UE nu a vorbit atat de clar si de coerent in materie de sanctiuni, intr-o singura voce, niciodata pana acum. Iar Rusia este tara europeana al carei regim a devenit cunoscut drept unul dintre cei mai mari abuzatori mondiali ai drepturilor omului. Mai mult decat atat, trigger-ul puternic in finalizarea acestei decizii a Uniunii il reprezinta otravirea lui Alexei Navalnyi, liderul opozitiei ruse, si reprimarea brutala a protestelor din Belarus - ambele cu legaturi puternice si directe catre Vladimir Putin Ce propune Regulamentul, negru pe alb:- impotriva celor gasiti responsabili de incalcari flagrante si repetate ale drepturilor fundamentale,. Iar acest lucru reprezinta o palma usturatoare peste obrazul si mai ales buzunarul regimului Putin, pentru ca acolo doare mai tare. Banii acolitilor Kremlinului sunt peste tot in Europa, asa cum au dezvaluit in mod repetat jurnalistii de investigatie, inclusiv atunci cand au scos la iveala marile scheme infractionale organizate si laundromatele cu conexiuni in Rusia.Mai mult decat atat, Comisia propune si sa i se incredinteze supravegherea punerii in aplicare a interdictiilor de calatorie, ceea ce este o premiera absoluta si s-ar putea sa creeze probleme inclusiv la nivelul acceptarii de catre Statele Membre, mai ales printre fanii regimurilor iliberale sau ai abuzatorilor. Argumentul lor este faptul ca aplicarea interdictiilor de viza este in mod normal o prerogativa a Statelor Membre.Noul regim orizontal de sanctiuni nu le inlocuieste pe cele existente, care sunt in numar de 40 si care sunt bazate pe o abordare tara cu tara. Sanctiunile existente sunt adoptate prin decizii in cadrul politicii comune de securitate si aparare, in general in cadrul unei strategii mai largi politice si diplomatice privind tara respectiva, sau ca reactie la masurile adoptate, de exemplu, la nivelul ONU . In general ele nu au insa o menire punitiva. Procesul decizional pentru adoptarea sanctiunilor actuale acorda un rol preponderent Statelor Membre: Consiliul adopta deciziile, care devin efective prin regulamente de implementare ale Comisiei si sunt apoi aplicate de Statele Membre.si a celor care maltrateaza drepturile si libertatile fundamentale cu impunitate. Nu doar Putin. Erdogan, Lukashenko, Assad si multi altii, impreuna cu toata camarila imbogatita de cele mai multe ori ilegal, imoral, prin exploatare, razboaie, manipulare si saracirea unor natiuni.. Si e foarte bine ca ingrijoreaza. Inseamna ca in sfarsit facem ce trebuie.Revenind la doamna Dancila - va propun un exercitiu simplu si eficient. Dati-i un telefon si solicitati-i un live, citati-i urmatorul paragraf din propriul articol:1. Rugati-o sa va traduca, in direct, acest paragraf.2. La fel de politicos, rugati-o sa vi-l explice. Ce inseamna el de fapt si care sunt exemplele, cum, concret, sculpteaza Rusia acolo, pe unde anume s-a inselat UE si ce inseamna activitati interventioniste.Have fun, ca sa continuu intr-o limba de circulatie internationala, asa cum a inceput sa isi exprime si doamna Dancila gandurile vibrante pentru Rusia. Eu nu pot decat sa ma bucur ca semneaza acest articol in calitate de fost premier si sa remarc faptul ca, in continuare, consultantii isi fac meseria. Pentru toate partile interesate.Daca sunati, intrebati si despre niscaiva capitale sau. Gasiti video pe net, daca dati o cautare google cu momentul in care s-a spart paharul cu apa al premierului Macedoniei, Zoran Zaev.