Cine transmite mesaje pro-conciliere cu Putin prin intermediului ex-premierului Dancila?

Faptul ca Viorica Dancila si-a incheiat articolul vorbind despre o relatie "vibranta, reciproc avantajoasa cu Rusia", in contextul in care multe state europene au fost puse in situatia de a-si redefini profund strategia de securitate dupa agresiunea rusa din Crimeea, nu a facut decat sa potenteze distractia generala.Totusi, dupa ce rasul se stinge, cred ca ar trebui sa ne uitam cu un plus de atentie la acest editorial. Stim deja ca suporterul cel mai loial si mai entuziast al Vioricai Dancila in cursa prezidentiala a fost Sputnik, organul de presa al Moscovei, care a vorbit despre o candidatura pentru Cotroceni a protejatei lui Liviu Dragnea intr-un moment in care nimeni nu era dispus sa ia in calcul un astfel de scenariu. De asemenea, banuim cu totii faptul ca articolul din JP nu a fost conceput si scris de Viorica Dancila, al carui (foarte probabil) principiu baziliar de politica externa a fost rezumat, in mod genial, de scriitorul Andrei Craciun in formula: "Nu va mai certati, mama...".Chiar si la o privire superficiala, editorialul asumat de Viorica Dancila se dovedeste lucrat de un profesionist, pe baza unui punctaj in care pledoaria pro-Rusia e invaluita in justificari "pragmatice" si "realiste". Premisele articolului, deopotriva false, sunt ca strategia actuala privind Rusia nu functioneaza (ba functioneaza!) si ca poporul rus se solidarizeaza cu liderii sai in momente de izolare (dimpotriva, criza de legitimitate e in crestere). Autorul editorialului are insa nevoie de aceste premise false pentru a sustine ca doamna Dancila nu livreaza un mesaj favorabil Moscovei, ci doar cauta o solutie mai buna in interesul intregii Europe...Ei bine, luand in calcul faptul ca in acest moment Viorica Dancila nu mai reprezinta un jucator politic relevant si, teoretic, nici macar nu ar avea mijloace sa lucreze cu un spin doctor profesionist, intrebarea care se ridica e evidenta: cine a gandit mesajul din editorialul doamnei Dancila si in ce scop? De ce s-a apucat fostul premier al Romaniei, intr-un moment de exit politic, sa pledeze cauza Rusiei intr-un ziar cu relevanta internationala?Trei posibile explicatii se contureaza spontan in fata acestor intrebari:Spre deosebire de Ungaria sau Bulgaria, unde lucrurile sunt, asa cum scrie ghostwriter-ul doamnei Dancila, "gri", in Romania orientarea strategica si culturala a elitelor si a cetatenilor e limpede si luminoasa: suntem occidentali, suntem orientati integral catre Vest si ne consideram - atat in baza experientelor dureroase din trecut, cat si din cauza evolutiilor la zi - amenintati de ideologiile expansioniste si antidemocratice de la Rasarit.Din acest motiv, in Romania orice politician relevant sta departe de discursul pro-Moscova, care il va izola automat. Pe de alta parte, un politician cazut in irelevanta (in general din motive penale) poate lua in calcul posibilitatea de a deveni amicul Rusiei - gandindu-se ca, in fond, nu mai are nimic de pierdut. In anii '30, de pilda, nimeni nu lua in serios mana de comunisti din inchisorile romanesti - total irelevanti politic si electoral; a fost suficienta, insa, reasezarea geopolitica de la Ialta pentru a face din acesti actori marginali stapanii absoluti ai Romaniei peste 20 de ani. "Cine stie cum se schimba istoria?" - isi pot spune marginalii de azi.In aceasta ipoteza, editorialul din JP asumat de Viorica Dancila ar fi echivalentul unui "poke" pe Facebook la adresa lui Putin: "Hei, Vladimir, suntem aici, putem fi prieteni". Miza, in acest caz, nu mai e relevanta politica a doamnei Dancila - care ramane interesanta doar pentru ca ofera brandul solid de ex-premier al Romaniei. Mesagerul real este, mai degraba, grupul de business, expertiza s.a. din spatele acesteia.Trebuie spus ca discursul privind o relatie pragmatica cu Rusia post-Crimeea nu e nou nici in Europa, nici in Romania. El e practicat in Germania sau Ungaria, de pilda, la cel mai inalt nivel. Si in tara noastra, pe fondul semnalului unei potentiale destinderi oferit de Donald Trump in urma cu patru ani, a existat o asteptare in aceasta directie, in special din partea unor oameni de afaceri care doreau sa activeze in spatiul rusesc. Totusi, o astfel de directie s-a dovedit imposibila, pentru ca Romania reprezinta un spatiu de frictiune militara explicita intre Occident (inclusiv SUA lui Trump) si Rusia. Cand armata lui Vladimir Putin efectueaza exercitii privind atacarea bazei de la Deveselu, cand liderul rus anunta in mod repetat ca "vor fi luate masuri" in privinta scutului antiracheta din Romania, nu mai e loc pentru un joc "gri", impaciuitorist, de tip Viktor Orban E posibil ca editorialul Vioricai Dancila din JP sa fie o tentativa de a relua discursul de tip "sa fim realisti/sa fim pragmatici in relatia cu Rusia" de catre acelasi grup de business si expertiza. In fond, daca ne uitam la echipa de consilieri apropiati de doamna Dancila in perioada cand era premier, vom descoperi un expert in chestiunea Rusiei: Marshall Comins, partenerul consultantului personal al Vioricai Dancila, Anton Pisarlogu. Asa cum scria Adi Mosoianu in 2018, intr-un excelent articol pentru Profit.ro: "Marshall Comins se prezinta drept consultant politic si media cu mare experienta pe Rusia si spatiul ex-sovietic, cunoscator al limbilor rusa si ucraineana, care a lucrat pentru proiectul celei mai mari rafinarii pe baza de deseuri de ulei din Rusia, pentru una dintre cele mai mari companii ucrainene din sectorul gazelor naturale, dar si pentru campionul american de arte martiale Jeff Monson.Acesta a ajuns un apropiat al Partidului Comunist din Federatia Rusa si realizator de emisiune la postul de televiziune Russia Today, iar in septembrie anul acesta a fost ales consilier local in orasul Krasnogorsk de langa Moscova, Marshall Comins ocupandu-se de campania sa electorala. Tony Pisaroglu si Marshall Comins, parteneri cu Alan Blaine Stone la firma de consultanta in securitate si intelligence Stone Strategic Solutions SRL, au infiintat in primavara acestui an la Bucuresti firma H5 World Strategies SRL, prezentata drept o "companie independenta care activeaza in domeniul afacerilor publice si de gestionare a crizelor". https://www.profit.ro/stiri/politic/afaceri-pun-picioare-bucuresti-ofiter-nsa-pentagon-partener-elliott-broidy-cel-l-dus-dragnea-trump-lobbyst-american-specializat-rusia-ex-consilier-securitate-frank-timis-africa-18700322 O caracterizare a lui Comins de pe Africanbrains spune chiar: "Marshall served as a style editor with the Russian state information agency where he worked on online news and government projects." (https://africanbrains.net/author/marshall-comins/) In sfarsit, o alta descriere a domnului Comins afirma ca "Marshall Comins is an expert in Russia-Africa relations. He serves as a managing partner of the Africa Investment Agency and the press and investor relations head of the Kirishi-2 Oil Refinery, Russia's first "waste oil" refinery, set to launch in 2017. He is also a columnist for China Daily's Africa Weekly." (https://russia-direct.org/profile/marshall-comins) Interesant e faptul ca partenerul lui Marshall Comins in proiectul Rafinariei Kirishi-2 a fost Dmitry Yermolaev, devenit ulterior Managing Partner la Simargl International Corporation, firma unde a lucrat si Anton Pisarlogu, consilierul doamnei Dancila, intre 2016 si 2018.E doar un exemplu ar expertizei pe spatiul rusesc care s-a aflat la un moment dat in spatele Vioricai Dancila...Un alt scenariu care poate fi luat in calcul afirma ca mesajul Vioricai Dancila - sa fim pragmatici in relatia cu Rusia, sa construim o relatie "vibranta" - nu este unul orientat catre Moscova, ci vine de acolo, fiind adresat Romaniei. In acest scenariu - care e cel mai riscant si greu de demonstrat - doamna Dancila a devenit, intelegand sau nu acest lucru (mai degraba nu), o cutie de rezonanta a strategiei de comunicare pe care Kremlinul o utilizeaza pentru a-si reface relatiile cu Europa. E drept, modul in care e construit editorialul din Jerusalem Post aduce izbitor cu message-box-ul Kremlinului.Toate aceste sunt, desigur, doar ipoteze de lucru. Cazul "Dancila in Jerusalem Post" nici macar nu e semnificativ in sine - pentru ca doamna Dancila nu are vreo relevanta politica in prezent sau in viitor -, ci exclusiv pentru jocul din spatele fostului premier. Mecanismele active acolo se cer urmarite si intelese, pentru ca se vor manifesta si pe viitor. Cat despre doamna Dancila, cred ca fiecare dintre noi are datoria sa o roage, din ratiuni caritabile, sa nu se mai lase implicata in chestiuni de politica externa pe care nu are formatia necesara pentru a le intelege. Cazul Ierusalim ar fi trebuit sa fie o lectie suficienta privind catastrofele pe care le poti produce rostind cateva cuvinte pe care altii ti le pun in gura.