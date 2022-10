Consiliul pentru Combaterea Discriminarii in fata testului Dancila: Va da o sanctiune-exemplu sau va trece din nou cu vederea?

Politicienii romani folosesc deseori, din pacate, termenul "autism" cu scopul vadit de a-si acuza sau chiar jigni adversarii, trecand cu vederea sau nestiind ce inseamna in realitate.

Consecintele sunt dramatice pentru zeci de mii de copii, care se vad astfel pusi la zid in societate, de aceea ne asteptam cu totii ca institutia abilitata, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), sa dea un exemplu in cazul premierului Viorica Dancila.

Aceasta a fost invitat sa dea explicatii la CNCD marti, 20 februarie, in conditiile in care premierul efectueaza o vizita la Bruxelles, anuntata dinainte de stabilirea audierii la CNCD.

Cum a izbucnit scandalul Dancila

Urmarind sa ii infiereze pe adversarii politici care s-au plans la Bruxelles de derapajele din Romania, premierul Viorica Dancila a declarat, joi, in primul sau interviu acordat in direct intr-un studio de televiziune, ca: " Acesti oameni cred ca sunt autisti si nu vad si nu aud ceea ce este vizibil pentru toti cei de buna credinta ".

Declaratia a starnit reactii aprinse in spatiul public, si nu doar de la asociatiile de parinti ai copiilor care sufera de autism, ci si din partea internautilor care stiu ce inseamna autism si cat de nedreapta este comparatia.

Ana Dragu, presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita si mama unui copil care sufera de autism, semnaleaza public faptul ca nu este pentru prima oara cand politicienii folosesc in mod peiorativ acest termen, pe lista, alaturi de Viorica Dancila, figurand si Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, Mihai Razvan Ungureanu, Klaus Iohannis si Bogdan Aurescu.

Pentru a pune capat acestei practici murdare, asociatia a depus o sesizare la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, a saptea reclamatie de acest tip din 2014.

"Toate reclamatiile noastre nu au avut succesul pe care am fi dorit sa il aiba. CNCD nu a transmis un mesaj suficient de puternic, niciun politician nu a fost amendat", a declarat Ana Dragu intr-o interventie telefonica la Digi24, subliniind ca acest discurs stigmatizant are "consecinte grave asupra perceptiei publice, copiii avand de suferit".

"Spre deosebire de politicieni, acesti copii nu mint, nu fura, se tin de promisiuni, stiu sa comunice (...) Politicienii il folosesc (termenul - n.red.) cat se poate de gresit. Daca 100.000 de copii se uita la televizor sau citesc si vad ca autismul e ceva rau, asociat cu izolare si lipsa de interes, asta vor crede si ei", a subliniat Ana Dragu gravitatea consecintelor.

La scurt timp dupa declansarea scandalului public, Biroul de presa al Guvernului a transmis un comunicat si premierul Viorica Dancila a facut declaratii prin care a cerut scuze, promitand ca va lua masuri in sprijinul copiilor care sufera de autism si al familiilor acestora.

Decizia Consiliului pentru Combaterea Discriminarii, un exemplu pentru intreaga societate

Viorica Dancila nu este un politician oarecare, dimpotriva. Dupa 8 ani petrecuti in Parlamentul European, Dancila a ajuns recent in functia de premier al Romaniei. In fruntea statului adica, unde chiar daca ii mai regasim pe Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, si ei utilizatori ai termenului "autism" in batalia politica, ne-am astepta sa nu le urmeze prostul exemplu.

In acest context, societatea asteapta de la CNCD in acest caz o decizie care sa fie exemplu pentru toti, politicieni sau simpli cetateni, chiar si in conditiile in care membrii Colegiului sunt numiti politic, de Parlament, iar Viorica Dancila este reprezentantul majoritatii PSD-ALDE.

Intr-un comunicat al CNCD remis vineri se precizeaza ca institutia s-a autosesizat si o va chema la audieri pe Viorica Dancila in data de 20 februarie, impreuna cu moderatorul emisiunii, Mihai Gadea, urmand sa fie analizata "declaratia in speta si comportamentul moderatorului, din perspectiva savarsirii unei posibile fapte de discriminare, prin incalcarea dreptului la demnitate umana a persoanelor cu autism".

Intrebat de Ziare.com daca subiectul va fi discutat si solutionat cu aceeasi celeritate ca in cazul Cristian Tudor Popescu - Viorica Dancila, Asztalos Csaba, presedintele CNCD, a dat asigurari ca asa se va intampla.

"Nu doar in acest caz, si in alte cazuri declaratiile s-au discutat cu celeritate. Pentru a avea aceeasi unitate de masura, voi ruga titularul de dosar sa procedeze la indeplinirea procedurii cu celeritate, pentru a indeparta orice suspiciune ca am avea standarde duble. Nu aplicam standarde duble si vom avea in vedere circumstantele spetei", a declarat, vineri, presedintele CNCD pentru Ziare.com.

Acesta a reamintit ca "CNCD a mai avut in trecut plangeri chiar de la aceste asociatii, chiar cu privire la folosirea termenului de autist".

"Am avut o plangere impotriva dl Tariceanu, iar noi am dat o recomandare pentru clasa politica, sa evite utilizarea acestei expresii astfel incat sa nu mai avem efecte peiorative sau care creeaza o atmosfera ostila, degradanta, umilitoare la adresa acestei categorii vulnerabile.

Nu pot sa va spun ce va decide Colegiul. Daca va analiza si va ajunge la concluzia ca trebuie sa dea o sanctiune pentru savarsirea faptei, o va face. Scuzele publice sunt alte circumstante ale faptei. Sunt multe lucruri avute in vedere", ne-a spus Asztalos Csaba.

In ciuda (sau poate tocmai din cauza) precedentului Tariceanu, cand sanctiunea a fost doar de avertisment, politicienii nu par sa fi inteles ca ceea ce fac e o imensa greseala.

"Nu putem fi autisti si sa ne prefacem ca nu intelegem semnalul electoratului" si "Eu zic ca nu trebuie sa fim autisti si sa nu vedem in ce zona ne aflam si care sunt riscurile, din ce in ce mai mari care apar in ce priveste siguranta nationala" sunt doar doua dintre declaratiile date in ultimii ani de Liviu Dragnea.

Intrebat de ce nu a reactionat CNCD si in cazul liderului PSD, presedintele Colegiului a raspuns: "Nu il monitorizez pe dl Dragnea. Daca se depune plangere...".

Tinand cont de gravitatea situatiei, l-am intrebat pe presedintele CNCD daca ar trebui sa ne asteptam la o sanctiune mai serioasa decat cea cu avertisment in cazul premierului Dancila, pentru ca asemenea derapaje sa nu mai fie posibile macar de acum inainte.

"Dar dvs credeti ca nu e serioasa o constatare cu avertisment? Tin sa va amintesc ca fostul ministru al Culturii Daniel Barbu, care a avut o declaratie legata de persoanele cu HIV/SIDA, si-a dat demisia. Dl Ioan Rus si-a dat demisia tot in urma unei declaratii, si in acest caz tot o constatare cu avertisment am dat. Dl Ioan Rus si-a cerut scuze si a plecat din functia publica!

Chiar daca CNCD ar decide, si luam un caz ipotetic al unui politician aflat intr-o functie publica, si ar da o amenda de 2.000 de lei, de 3.000, de 10.000, de cat doriti dvs., daca ramane in spatiul public, si-a atins scopul sanctiunea noastra? Nu si l-a atins ", a comentat presedintele CNCD.

Problema e ca membrii Colegiului CNCD sunt numiti politic, si daca in cazul senatorului PNL Leon Danaila sanctiunile au fost aspre, la fel ca si in cazul jurnalistului Cristian Tudor Popescu, un critic dur al Puterii, in cazurile Mihai Tudose si Serban Nicolae, ambii membri ai PSD, pedepsele au fost mult mai blande, ceea ce genereaza suspiciuni cu privire la impartialitatea institutiei.

"Dl Danaila nu si-a cerut scuze, in schimb dl Tudose, pentru care am fost, iarasi, aspru criticati, si-a cerut scuze pentru declaratie, si scuzele au fost si acceptate de comunitatea maghiara. Sunt circumstante diferite. Fiecare speta are circumstanta sa.

Eu pot sa va arat statistic ca nu exista jumatati de masura. Doi - nu suntem perfecti. Trei - orice hotarare a noastra este supusa controlului instantei de judecata. Noi avem o rata de 90% de mentinere a hotararilor noastre in instantele de judecata", a mai subliniat presedintele CNCD.