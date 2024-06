Cum va fi relatia dintre Viorica Dancila si Liviu Dragnea? It's complicated!

Probabilitatea ca deputatul european din Videle sa fie noul prim-ministru al Romaniei e destul de mare desi negocierile sunt in toi.

Cred ca Liviu Dragnea va strange numarul de voturi necesar pentru a trece noul guvern, desi discutiile sunt mult mai anevoioase si nu mai dispune de un cec in alb de la partid.

Sunt multe intrebari legate de prima femeie prim-ministru din Romania, dar cea care bantuie mintea comentatorilor politici e cum va fi relatia cu Liviu Dragnea.

Membrii Comitetului Executiv National al PSD au nominalizat-o pentru ca stiau despre legatura ei privilegiata cu seful partidului, dar, unii dintre ei, stiu mai mai mult de atat.

Multi s-au exprimat in sensul ca ea va fi un "surogat" a lui Liviu Dragnea la Palatul Victoria.

Noul sef al guvernului, "administratorul" intereselor politice ale aliantei majoritare

Calin Popescu Tariceanu, aliatul de nadejde al fostului baron de Teleorman, cel care spera ca acesta din urma sa-i sustina candidatura la Presedintia Romaniei, a tinut sa precizeze intr-o emisiune TV ca doamna Dancila e doar un "administrator".

Ads

Dar, Liviu Dragnea, in ultimul an, a evitat cat a putut nominalizarea doamnei Dancila. E doar a patra alegere dupa Sevil Shhaideh, Sorin Grindeanu si Mihai Tudose. Presedintele PSD a avut, in mod clar, retineri fata de noul premierul desemnat in urma consultarilor cu Klaus Iohannis. Iata cateva dintre ele:

1. Una dintre retineri, cred ca e cea legata de faptul ca doamna Dancila nu este dependenta financiar de Liviu Dragnea. Fiind de noua ani deputat european, ea e o donatoare importanta pentru PSD, o persoana care l-a ajutat pe actualul lider. Sa ne amintim ca una dintre functionarele implicate in procesul de abuz in serviciu in care e judecat Liviu Dragnea ar fi fost salvata prin angajare la biroul de eurodeputat al doamnei Dancila. Cumva, noul premier are un ascendent asupra liderului PSD, iar aceasta situatie nu poate sa-i convina celui din urma.

Ads

2. Faptul ca e femeie o va ajuta, cel putin in prima faza, sa stranga rapid un capital de simpatie in interiorul PSD, punandu-l in umbra pe Liviu Dragnea, cel care are o imagine erodata. Aceasta posibilitate il stanjeste pe liderul social-democrat, temandu-se ca poate pierde si mai mult din influenta sa asupra partidului.

Liviu Dragnea si Viorica Dancila, un nou capitol al relatiilor complicate din interiorul PSD. Cei doi au negociat cu UDMR sustinerea parlamentara a noului guvern. Foto: Hepta.ro

3. Viorica Dancila va avea un avantaj la start in orice potential conflict cu Liviu Dragnea. Din postura de femeie, ea va atrage de partea sa mult mai rapid simpatia membrilor de partid decat a reusit Mihai Tudose prin comportamentul sau impulsiv si lipsit de diplomatie. Doamna Dancila poate relationa mai rapid cu cei din Executiv si poate crea mult mai usor aliante atat la nivelul guvernului, cat si la nivelul partidului.

Ads

4. Are cele mai multe sanse sa fie considerata de opozitia lui Dragnea din partid ca fiind salvatoarea PSD, nefiind privita de baronii locali ca o amenintare, ci ca o oportunitate pentru a-si atinge interesele din Executiv: numiri, licitatii, fonduri de dezvoltare. Acea persoana "neconflictuala" pe care o cauta Dragnea poate reprezenta "compromisul" de care au nevoie si liderii locali pentru a scapa de actualul presedinte PSD.

5. O alta teama a lui Liviu Dragnea cred ca e legata de faptul ca femeile au o anduranta mai mare in conflicte, iar doamna Dancila nu va da bir cu fugitii cum a facut Mihai Tudose, ci, mai degraba, va adopta comportamentul lui Sorin Grindeanu de a rezista pana la capat. Viorica Dancila nu are nimic de pierdut, mandatul ei de deputat european se incheie in 2019.

In opinia mea, acestea au reprezentat doar o parte din rezervele pe care le-a avut Liviu Dragnea vizavi de nominalizarea Vioricai Dancila.

Ads

Provocarile viitorului guvern vor fi mult mai mari decat cele din 2017. Numultumirile publice se acumuleaza

Pe de alta parte, ea a ramas, in acelasi timp, una dintre putinele persoane in care liderul PSD mai are incredere. Va fi interesant de urmarit dinamica relatiei dintre ea si Liviu Dragnea, mai ales ca Executivul se va afla sub o presiune sociala imensa.

Acesta va fi anul in care nemultumirile vor exploda in domeniile sanatatii si educatiei din cauza problemelor legate de aplicarea Legii salarizarii unitare. La asta se vor adauga protestele fata de modificarile Legilor Justitiei si a Codului Penal, plus crizele inerente provocate de deciziile proaste luate de un guvern mediocru. De exemplu, decizia introducerii de catre ANAF a Declaratiei 600, una care a fost construita sa dea o lovitura protestatarilor anti PSD, si a sfarsit prin a afecta peste un milion de persoane active.

In opinia mea, relatia dintre noul premier desemnat si Liviu Dragnea va fi imposibil sa functioneze pentru ca, pur si simplu, Viorica Dancila se afla intre ciocanul reprezentant de interesele lui Liviu Dragnea si nicovala care e societatea romaneasca, una care trebuie sa raspunda la provocari tot mai mari la care Executivul nu are solutii.

Doamna Dancila nu va reusi sa impace si capra si varza, avand doar doua solutii la indemana: ori se va revolta impotriva lui Liviu Dragnea, cum a facut Sorin Grindeanu, ori va depune rapid armele cum a facut Mihai Tudose. Deocamdata, a treia cale nu exista!

Ads