Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca are determinarea de a merge mai departe si de a conduce Guvernul pana cand coalitia de guvernare va dori acest lucru, precizand ca nu este intimidata de jigniri.

"Am determinarea sa merg mai departe, am determinarea sa conduc acest Guvern pana cand coalitia de guvernare va spune 'Stop'. Nu ma intimideaza nici jignirile, nici acuzele (...), cat am certitudinea ca Romania merge pe un drum bun", a declarat Dancila la Scoala Politica de Vara a Organizatiei Femeilor Social Democrate (OFSD).

"Anul Centenar nu inseamna jigniri, nu inseamna scindare, nu inseamna sa indemni la violenta. Ce se intampla acum este greu de inteles pentru noi. (...) Toti vom raspunde pentru ceea ce facem. Iar unii trebuie sa raspunda ca au inlocuit proiectele cu plangerile penale, ca incearca sa-si faca lobby pentru propriile persoane, nu pentru Romania si romani", a declarat Dancila.

Totodata, Dancila a precizat ca este pentru prima data in istorie cand un prim-ministru are dosar penal pentru un act diplomatic cu un stat cu care are un parteneriat strategic.

"Oare asta vrem sa insemne Romania, oare asta vrem pentru viitor?", a spus Dancila.

Sefa Executivului a transmis un mesaj Opozitiei: "Dragi colegi din Opozitie, castigati increderea romanilor, iar increderea romanilor se castiga prin proiecte, nu prin jigniri"

Ads