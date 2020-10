Dancila, despre editorialul din Jerusalem Post: N-a fost vorba deloc de un material pro-rus, ci de un material pragmatic pro-european

Dancila sustine ca a fost o "pledoarie pentru inteligenta", contra "ingustimii si inertiei care ne pot costa foarte mult in viitor" si a completat ca sustine "o noua abordare in relatiile Uniunii Europene cu Rusia".Mesajul transmis de fostul premier PSD "Am publicat ieri un articol de politica externa in ziarul israelian Jerusalem Post, pledand pentru o noua abordare in relatiile Uniunii Europene cu Rusia - o abordare care sa sustina mai eficient securitatea tarilor UE. Contrar unor reactii vadit nedrepte sau manipulatoare din presa romaneasca, n-a fost vorba deloc de un material pro-rus, ci de un material pragmatic pro-european.Am constatat foarte clar faptul ca Rusia s-a manifestat cu agresivitate in detrimentul intereselor tarilor UE, afirmand insa in acelasi timp ca eforturile europene de contracarare a acestui tip de agresiune si-au ratat tinta. Am spus, cu subiect si predicat, referindu-ma la Rusia si UE ca "nu suntem prieteni", dar ca trebuie - noi, europenii - sa gasim un nou model de raportare la Rusia pentru a ne apara mai bine interesele si pentru a evita comiterea de greseli cu consecinte grave.Nu e vorba deloc de o atitudine impaciuitorista, nu e vorba sa inchidem ochii la agresiune sau la utilizarea elementelor de razboi hibrid contra tarilor Uniunii Europene, ci sa intelegem foarte exact riscurile ce rezulta din mentinerea unui model conflictual de raportare reciproca.Ca om bine informat despre dinamica relatiilor internationale, stiu ca, atunci cand nu se fac pasi concreti spre aplanarea unor relatii tensionate, contribuim cu buna stiinta la mentinerea unor vulnerabilitati care pot duce la evolutii neasteptate si tragice. Pledoaria mea a fost una pentru inteligenta si realism, contra ingustimii si inertiei care ne pot costa foarte mult in viitor".