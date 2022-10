Dancila, despre propunerile pentru functia de comisar european: Nu am primit niciun refuz de la Bruxelles

Premierul Viorica Dancila nu a primit de la Bruxelles vreun refuz cu privire la propunerile pe care le-a facut pentru functia de comisar european din partea Romaniei, europarlamentarii Dan Nica si Rovana Plumb.

"Nu au primit niciun refuz. Astazi au fost la Bruxelles atat Rovana Plumb, cat si Dan Nica", a declarat Viorica Dancila, luni seara, la finalul CEx al PSD.

Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, i-a cerut luni premierului sa faca alte propuneri pentru functia de comisar european din partea Romaniei, adaugand ca, potrivit informatiilor pe care le detine, Rovana Plumb sau Dan Nica nu ar avea sanse sa obtina un portofoliu.

"In aceasta dimineata am primit informatii extrem de importante de la Bruxelles, legate de cele doua candidaturi pe care Romania le-a propus pentru pozitia de comisar european. Informatiile sunt extrem de grave, atat pentru constituirea Comisiei, dar si pentru imaginea Romaniei, pentru ca sansele ca unul dintre cei doi, doamna Plumb sau domnul Nica, sa ajunga comisar european sunt egale cu zero.

Mai mult, in acest moment, Romania este singura tara care a facut propuneri inacceptabile. O somam pe doamna Viorica Dancila, inca premier al Romaniei, sa treaca de indata la alte propuneri, sa faca alte propuneri. O alta propunere acceptabila pentru Bruxelles, acceptabila pentru Romania, care sa intruneasca votul majoritatii", a aratat Rares Bogdan intr-o declaratie sustinuta la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL.

