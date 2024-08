Dancila, despre raportul MCV: Arata discriminare pentru Romania si Bulgaria. Nu am dat nicio OUG pe justitie

Premierul demis Viorica Dancila sustine ca Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) "arata discriminare pentru Romania si Bulgaria fata de celelalte state membre".

Dancila a declarat, marti, ca procesul de monitorizare la care sunt supuse Romania si Bulgaria trebuie fie desfiintat, fie extins la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene (UE).

"In momentul in care esti membru al UE, si stiti ca sunt un pro-european convins, ai si obligatii, ai si oportunitati pe care trebuie sa le respecti. MCV este aplicat doar Romaniei si Bulgariei, iar celelalte state membre nu au acest mecanism. Ori se ia o decizie prin care se implementeaza acest mecanism la nivelul tuturor statelor membre, si speram ca presedintele Romaniei sa ceara un tratament egal pentru toate statele membre, ori, daca nu, se desfiinteaza si la nivelul Bulgariei si Romaniei si se aplica un altfel de monitorizare", a afirmat Dancila.

Totodata, Viorica Dancila a subliniat ca Guvernul pe care il conduce nu a intervenit in justitie si ca de fiecare data a solicitat ca politicul sa nu intervina in justitie.

"Dupa cate stiu eu, activitatea Guvernului a fost una una buna. Noi nu am interferat in justitie, nu am luat nicio masura pe justitie si de fiecare data am solicitat ca politicul sa nu intervina in justitie. Nu am dat nicio ordonanta de urgenta pe justitie si ati vazut ca chiar am sanctionat atunci cand cineva a intervenit in justitie. Eu cred ca dincolo de acest aspect am vazut declaratia presedintelui Iohannis din 9 mai, de la Summitul de la Sibiu, in care va spunea ca va face toate demersurile pentru ridicarea MCV si pentru Schengen.

Am vazut ca a ramas doar o simpla promisiune. Mai mult, consider ca din statutul domniei sale de participant la Consiliul European putea sa vorbeasca cu celelalte tari pentru Schengen, avea aceasta oportunitate, iar pe MCV vedem ca presedintele Iohannis care a cerut, adica a solicitat si a spus ca va face toate eforturile pentru ridicarea MCV, un mecanism care cred eu ca arata discriminare pentru Romania si Bulgaria fata de celelalte state membre, nu a facut nimic in acest sens", a spus Dancila.

Mai mult, premierul demis si-a manifestat convingerea ca in viitorul raport MCV presedintele Klaus Iohannis este cel care va fi sanctionat.

"Eu cred ca in urmatorul MCV presedintele Iohannis va fi cel care va fi sanctionat, avand in vedere ca a solicitat demisia sefului DIICOT, desfiintarea Sectiei speciale. Eu nu spun ca aceste lucruri sunt bune sau nu sunt bune, dar eu cred ca aceste lucruri trebuie realizate de cei care activeaza in justitie, de magistrati si nu trebuie nici presedintele Romaniei, nici premierul, nici altcineva sa intervina in justitie", a declarat Viorica Dancila.

Comisia Europeana a adoptat astazi cel main recent raport privind evolutia situatiei din Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, in contextul angajamentelor asumate de aceasta tara in cadrul mecanismului de cooperare si de verificare (MCV).

In timp ce Romania este aspru criticata, pentru Bulgaria CE recomanda ridicarea MCV. Vecinii nostri au fost monitorizati pe aceeasi perioada ca si noi si de multe ori s-a pus in discutie decuplarea tarii noastre de ei, pentru ca eram cu mult inainte in ce priveste reformele. Iata ca lucrurile s-au inversat dramatic in ultimii 3 ani, de cand a ajuns PSD la putere.

In raportul de o duritate fara precedent se constata ca, din noiembrie 2018 (de la raportul anterior) pana in prezent, Comisia e trebuit in numeroase randuri sa isi exprime ingrijorarile fata de masurile luate la Bucuresti in domeniul Justitiei si al luptei anticoruptie.

MCV critica dur activitatea SS: I-au deschis dosar lui Kovesi si au vrut sa preia cazul Tel Drum - Liviu Dragnea

