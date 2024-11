Dancila, in PE despre 10 august: Nu interziceti Jandarmeriei Romane ceea ce e permis in alte state

Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri dimineata, in plenul Parlamentului European, unde se dezbate respectarea statului de drept in Romania, unul dintre subiecte fiind protestul de pe 10 august din Piata Victoriei.

Premierul a transmis la Strasbourg ca ceea ce s-a intamplat la Bucuresti, inclusiv interventia jandarmilor, a avut loc si in alte tari, dar ca reactiile nu au fost asemanatoare.

"Despre mitingul din 10 august voi spune doar cateva cuvinte. Vad ca este acuzata Jandarmeria Romana pentru ca a intervenit la un miting neautorizat impotriva unor manifestanti violenti care au incercat sa ocupe cladirea Guvernului.

Nu am vazut aceeasi pozitie fata de evenimentul de saptamana trecuta de la Bruxelles, sau fata de alte mitinguri din Franta, Spania, Germania, Marea Britanie, cand fortele de ordine au intervenit cu exact aceleasi mijloace si aceleasi proceduri ca cele folosite in Romania.

Nu pot accepta sub nicio forma ca Jandarmeria sa fie acuzata de actiuni si proceduri practicate peste tot in Europa. In final va cer un singur lucru: nu interziceti Romaniei ceea ce e permis in alte state ale Uniunii si nu permiteti ca in Romania sa se intample lucruri de neacceptat in alte state membre. Vrem sa va fim parteneri, dar vrem sa va fim parteneri egali. Nimeni, niciodata nu va putea intoarce Romania din parcursul ei european", a spus Dancila in timpul discursului sau foarte agresiv, dar citit de pe foi.

Co-presedintele Grupului Verzilor din Parlamentul European, care a si cerut dezbaterea din plen, Ska Keller, a fost foarte vehementa in timpul dezbaterii: "Ati trimis Politia sa ii atace pe protestatari, iar Guvernul dumneavoastra vrea acum sa limiteze libertatea de intrunire.

Cetatenii romani nu cer decat libertate, sa fie liberi de coruptie si sa se poata exprima. Nu exista cetatenie de mana a doua, dar sa nu asteptam pana e prea tarziu, pana declansam iar o procedura pentru Art. 7.".

Dezbaterea are loc la cateva zile dupa ce prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a lansat un avertisment autoritatilor de la Bucuresti, atragand atentia ca Romania face pasi inapoi, iar Comisia nu va ezita sa aduca Guvernul roman in fata justitiei. Acesta s-a aratat foarte ingrijorat mai ales dupa imaginile cu protestatari pasnici agresati de fortele de ordine.

Iata si ce a mai sustinut in PE Viorica Dancila intr-un discurs foarte agresiv citit de pe foaie: Fara Legile Justitiei, Parchetul se intoarce in era sovietica. MCV si-a ratat menirea!

O rezolutie privind tara noastra urmeaza sa fie agreata de grupurile din Parlamentul European si votata in sesiunea plenara din luna noiembrie.

