Dancila: Raspunsurile pentru Timmermans pleaca maine catre Bruxelles

Premierul Viorica Dancila sustine ca ii va transmite, miercuri, prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, raspunsurile "aplicate" la cele 18 puncte in domeniul Justitiei, dupa care va avea cu acesta o discutie.

"Am raspuns la toate cele 18 puncte pe care le-a ridicat dl Timmermans, maine vor pleca catre Bruxelles si vom avea o discutie cu dumnealui dupa ce va vedea raspunsul detaliat pe fiecare obiectiv in parte", a declarat, marti, la Parlament, premierul Viorica Dancila.

Intrebata care este pozitia sa de principiu in scrisoarea catre Timmermans, aceasta a raspuns: "Eu nu-mi permit sa ma implic in ceea ce priveste Justitia, am dat raspunsurile in functie de cele sustinute atat de ministrul Justitiei, cat si de Comisia Juridica din Parlament. Deci nu am spus parerea unuia sau altuia, am dat raspunsuri aplicate pliate pe realitatea existenta".

Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat pe 12 octombrie, la Parlament, ca scrisoarea pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a trimis-o premierului Viorica Dancila se refera la Legile Justitiei, cu "dorinta ca partea romana sa aiba in vedere o eventuala modificare".

Prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, i-a transmis, in data de 4 octombrie, o scrisoare premierului Viorica Dancila, in care ii cere lamuriri cu privire la modificarea Codurilor Penale, un raspuns fiind asteptat pana la inceputul lunii noiembrie.

