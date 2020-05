Fosta consiliera a lui Dancila a fost retinuta intr-un dosar de coruptie

Ziare.

com

Alaturi de Danila Cota a fost retinut si sotul sau, Vasile Cota, presedintele clubului Volei Municipal Zalau.Retinerea vine la cateva saptamani dupa perchezitii la sediul Asociatiei Clubului Sportiv Volei Municipal Zalau si la domiciliul si locuinta detinute de Vasile si Daniela Cota, locatii in care erau pastrate documente referitoare la activitatea clubului de volei, arata Graiul Salajului. Acestia sunt acuzati ca ar fi delapidat 1,9 milioane de lei din fondurile asociatiei sportive ce gestioneaza activitatea echipei de volei."Masura retinerii celor doi suspecti a fost luata intrucat, dupa inceperea cercetarilor si solicitarea documentelor de la Club Volei Municipal Zalau s-a incercat zadarnicirea aflarii adevarului in cauza, prin intocmirea unor inscrisuri destinate care sa creeze aparenta unei alte stari de fapt decat cea reala.Masura a fost luata sub aspectul savarsirii infractiunilor de obtinere ilegala de fonduri, fapta prevazuta si pedepsita de art. 306 Cod Penal, cu un prejudiciu stabilit pana in acest moment de 1.200.000 de lei si delapidare, fapta prevazuta si pedepsita de art. 295 raportat la art. 308 Cod Penal, cu un prejudiciu stabilit pana in prezent de 1.900.000 de lei",a declarat prim-procurorul adjunct Sorin Flonta, pentru ziarul Sportul Salajean. Dupa retinere, Biroul Executiv Municipal Zalau al PSD s-a intrunit si a suspendat-o pe Daniela Cota din partid.Cota a devenit consiliera Viorica Dancila in ianuarie 2019.