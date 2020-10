UPDATE Surse: Politistii fac perchezitii in biroul sotului Vioricai Dancila. Fostul premier neaga descinderile: "Este o stire falsa"

Director la o companie petroliera

Este vorba despre o ancheta in care ar fi pusi sub invinuire mai multi functionari din Primaria Topoloveni cu privire la anumite tranzactii imobiliareViorica Dancila a intervenit la Antena 3 si a declarat ca nu exista nicio perchezitie la biroul sotului sau: "Este o stire falsa.""Nu exista nicio perchezitie la biroul sotului meu nu exista nicio acuzatie la adresa sotului meu... Suntem o familie integra care nu a avut de-a face cu coruptia. Este o stire falsa. Sotul meu nu are nicio calitate cu acest aspect, nu este nici martor, nici nimic. Repet nu are nimic din ce se cerceteaza, nu are legatura cu sotul meu. Este inca un atac la adresa mea si a familiei mele," a declarat Viorica Dancila.Sotul meu nu este in concediu, el lucreaza de acasa, acestea sunt regulile companiei, a completat Dancila. "Sotul meu nu are nicio legatura cu aceasta ancheta. Nu a fost nicio perchezitie la biroul sotului meu," a conchis Dancila.Sotul Vioricai Dancila, Cristinel Dancila, este director in cadrul unei companii petroliere, relateaza Antena 3. Din primele informatii, perchezitiile au loc intr-o ancheta in care sunt pusi sub invinuire mai multi functionari din Primaria Topoloveni cu privire la anumite tranzactii imobiliare, in care beneficiar ar fi aceasta companie petroliera la care lucreaza sotul lui Dancila.Potrivit unor surse citate de Antena 3, sotul Vioricai Dancila, Cristinel Dancila, va fi chemat la audieri in zilele urmatoare. Pana acum, Viorica Dancila, fost premier PSD al Romaniei, nu a putut fi contactata.Cristinel Dancila este momentan in concediu si va fi chemat la audieri zilele urmatoare, au mai precizat surse locale pentru G4Media.ro.