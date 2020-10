Reactia OMV-Petrom in urma perchezitiilor care l-au vizat pe sotul fostului premier al Romaniei. Cristinel Dancila este director in cadrul companiei

Cristinel Dancila este director asset productie, la Divizia Explorare si Productie din cadrul OMV Petrom , iar descinderile ar fi vizat tranzactii imobiliare suspecte de care ar fi beneficiat functionari ai Primariei Topoloveni, dar si sotul fostului premier."Activitatea s-a desfasurat in scopul administrarii de probatoriu, intr-un dosar penal in care se desfasoara cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in inscrisuri, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, iar in urma activitatii de perchezitie, au fost ridicate mai multe documente. La acest moment, cercetarile vizeaza modul in care o persoana fizica ar fi dobandit o suprafata de teren, pentru care ulterior a avut o relatie contractuala cu societatea comerciala in cauza, ce activeaza in domeniul petrolier", se arata intr-un comunicat de presa al IPJ Arges.Oficialii OMV-Petrom arata ca au fost contactati de investigatori in acest. "In ceea ce priveste informatiile publicate astazi, precizam ca nu au fost aduse acuzatii impotriva companiei sau a angajatilor acesteia. In urma unor solicitari transmise de catre organele de urmarire penala, OMV Petrom a pus la dispozitia acestora mai multe documente, urmand sa coopereze si sa respecte dispozitiile autoritatilor in continuare", se arata intr-un comunicat de presa al companiei. Viorica Dancila a negat in cursul zilei de miercuri existenta perchezitiilor , calificandu-le drept "stiri false".