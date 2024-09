Seara la miting, dimineata la biserica: Viorica Dancila si Calin Popescu Tariceanu la Manastirea Dealu

Premierul Viorica Dancila si mai multi lideri ai coalitiei de guvernare, care au fost prezenti sambata la mitingul din Piata Victoriei, au participat duminica dimineata la slujba de resfintire a Bisericii "Sfantul Nicolae" de la Manastirea Dealu.

Pe langa premierul Romaniei, s-au aflat la Targoviste si Calin Popescu Tariceanu, Rovana Plumb, Eugen Teodorovici si Mihai Fifor. Si liderul PSD LIviu Dragnea era asteptat sa ajunga, insa acesta nu a mai venit.

Biserica "Sfantul Nicolae" se afla in localitatea Viforata, comuna Aninoasa, in apropiere de Targoviste, si adaposteste capul lui Mihai Viteazul. Lacasul este resfintit duminica, dupa 517 ani, in urma unor lucrari de restaurare si reabilitare.

Slujba a fost oficiata de patriarhul Daniel si de mitropolitul Nifon, arhiepiscopul Targovistei.

