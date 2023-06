Liviu Dragnea ar fi vrut sa forteze o restructurare a Guvernului, nu doar pentru a-l putea aduce pe Eugen Nicolicea la Justitie, acolo de unde pleaca Tudorel Toader, ministrul care nu a vrut sa isi indeplineasca pana la capat datoria fata de seful PSD, ci si pentru a obtine o noua trambulina de legitimitate in partid.

Iar Viorica Dancila a inteles asta, la urma urmei este cel mai longeviv prim-ministru al lui Dragnea si, in ciuda gafelor de geopolitica, geografie si gramatica, a intuit ca a inceput sa nu mai serveasca atat de bine scopurilor liderului de partid.

Viorica Dancila nu mai are la indemana alta solutie de iesire decat partidul: un mandat de europarlamentar este imposibil, atunci cand s-au facut listele inca era indispensabila la Bucuresti, iar vreun alt portofoliu european este disputat cu Rovana Plumb, in cartile partidului pentru un post de comisar european.

De la marele miting alb de la Craiova, acolo unde seful s-a incuscrit pe scena cu o alta familie din partid, Viorica Dancila a lipsit. Nu era in tara, avea treburi de premier de facut, dar agenda ei a fost ultima care sa opreasca partidul sa isi faca planuri si in absenta premierului.

A fost unul dintre momentele in care Dancila a intuit ca este dispensabila in istoria partidului.

La turneul moldovenesc care a urmat, Viorica Dancila a cerut sa fie prezenta, sa tina discursuri, sa o vada partidul ca e in forma si mai ales la putere.

Atunci cand a acceptat sa il demita - pentru ca aceasta este verbul corect, atunci cand trimiti o noua propunere de ministru la Cotroceni - pe Tudorel Toader, cel care s-a jucat cat a putut cu focul, avand pretentia sa nu se compromita daca pe unele rele le face, pe altele nu, Viorica Dancila a negociat propria ramanere la carma Guvernului.

Neincrederea insa, si mai ales sentimentul paranoic ca totul se tranzactioneaza in jurul tau, este un loc comun in PSD-ul lui Liviu Dragnea. Prim-ministrul nu se poate lasa in voia lui Dragnea, si asa s-a nascut politicianul Viorica Dancila.

Sursele politice spun ca Viorica Dancila este cea care a blocat restructurarea Guvernului dorita de Dragnea, din doua motive:

Securizarea propriei functii

Viorica Dancila a rezistat in functia de prim-ministru mai mult decat toate previziunile si a obtinut chiar cateva prerogative scapate de sub privirea panoptica a partidului.

Obtinerea unei pozitii de putere in partid.

Viorica Dancila nu vrea sa il rastoarne pe Liviu Dragnea, dar, daca exista o astfel de intentie si mai ales o grupare in partid gata de puci, ar vrea sa fie in preajma si sa aiba un rol. Ca atare, isi construieste un profil politic, opunandu-i-se lui Liviu Dragnea si facandu-si simtita prezenta.

Nu este o declaratie de independenta a premierului, ci doar un instinct de supravietuire vigilent, dupa epurarile exemplare ale predecesorilor ei, Sorin Grindeanu si Mihai Tudose.

PSD nu a facut fata anuntului presedintelui Klaus Iohannis ca nu accepta numirile noilor ministri, cap de lista fiind Eugen Nicolicea la Justitie, desi era scenariul cu care lucra si avea deja pregatita, de saptamana trecuta, alternativa: cererea unui vot in Parlament, pentru a-l evita pe Iohannis, aratand, astfel, si ca presedintele e nevoit doar sa semneze, un profil pe care pesedistii s-au chinuit sa i-l construiasca presedintelui.

Punctajul PSD era pregatit si s-a vazut in primele declaratii date de Codrin Stefanescu si Florin Iordache: restructurarea Guvernului e ca si facuta, PSD are majoritate, totul trebuie sa se incheie in aceasta saptamana. Un punctaj ratat, pentru ca Viorica Dancila a ales sa trimita la Cotroceni propuneri pentru interimatele ministerelor, iar Liviu Dragnea a fost marele absent din aceasta seara, pregatita pe un discurs al victoriei esuat intre timp.

Lui Liviu Dragnea i-ar fi servit restructurarea guvernamentala, pentru ca un vot de incredere obtinut in Parlament ar fi echivalat cu o relegitimare la puterea din partid. In loc de asta insa, a obtinut-o pe Ana Birchall interimar la Justitie si e putin probabil ca aceasta sa duca la indeplinire ceea ce nici macar Tudorel Toader nu a vrut sa-si asume.

