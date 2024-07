Fifor si Teodorovici, concurs de ode pentru Viorica Dancila

MIhai Fifor, secretarul general al PSD si Eugen Teodorovici, presedintele executiv al PSD s-au intrecut, vineri, in a-i aduce ode presedintelui PSD, Viorica Dancila, cu ocazia Scolii de Vara a femeilor din PSD, care are loc la Mamaia.

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a spus ca in aceste zile, are loc forma cea mai agresiva a asaltului celor care nu ii vor pe social-democrati la conducerea tarii si ca de multe ori nu mai este o batalie politica, ci una de eliminare din cursa a adversarului cu orice mijloace. In context, si-a exprimat convingerea ca Romania are nevoie de un om ca Viorica Dancila, "cu un profil care stie sa uneasca, care stie sa spuna o vorba buna, care este o mana de fier intr-o manusa de catifea".

"Nu e o perioada usoara, cu totii stim lucrul acesta. Ba dimpotriva, asaltul continua, poate imbraca formele sale cele mai agresive, un asalt care a inceput imediat dupa preluarea guvernarii in ianuarie 2017, cu tot felul de forme de atac pe care poate unii dintre noi nici nu ni le imaginam la un moment dat. Spuneam ca traim zilele acestea forma cea mai agresiva a asaltului celor care nu ne vor sub nicio forma la conducerea acestei tari, vedem cu totii ce inseamna forte obscure, vedem cu totii ce inseamna o batalie care de multe ori nu mai este o batalie politica, ci este o batalie, pur si simplu, de eliminare din cursa a adversarului cu orice mijloace, o batalie care are ca prima tinta daramarea guvernarii si in subsecvent punerea la pamant a Partidului Social Democrat", a spus Fifor, citat de News.ro.

El a subliniat ca Romania are nevoie de un presedinte ca Viorica Dancila, un om care stie sa uneasca, sa spuna o vorba buna, fiind o "mana de fier intr-o manusa de catifea".

"Vom castiga alegerile prezidentiale, vom avea pentru prima data in istoria Romaniei un presedinte femeie si nu orice femeie, ci o femeie puternica, determinata, iubitoare de oameni, un om care a lasat poate orice pentru a fi alaturi de oameni, un om care poate nu mai stie ce este familie, care nu mai stie ce este liniste, care s-a dedicat intrutotul celor care au nevoie de ea si eu cred ca nu doar noi, Partidul Social Democrat, avem nevoie de Viorica Dancila, ci aceasta tara are nevoie de un om ca Viorica Dancila cu un profil care stie sa uneasca, care stie sa spuna o vorba buna, care este o mana de fier intr-o manusa de catifea", a mai declarat Fifor.

Nici presedintele executiv al PSD, Eugen Orlando Teodorovici, nu s-a lasat mai prejos. Doar ca a identificat un alt dusman, pe cel din interiorul partidului. Un dusman caruia Viorica Dancila ii va face fata prin programele pe care vrea sa le lanseze si care, asa cum si-a asumat si pana acum "un rol fantastic", va face ca PSD sa revina la ce a fost. Dupa ce a laudat-o intens, Teodorovici i-a dat si un sfat: sa fie cat mai naturala!

"Problema noastra nu este in exterior, noi putem invinge orice fel de concurent. PSD nicaieri in aceasta tara nu pierde o primarie sau orice comunitate locala decat daca nu-si da interesul sau poate daca doreste acest lucru. Eu nu cred ca PSD nu are forta sa castige absolut tot ce inseamna... (...) Problema noastra vine din interior, de aici vine dusmanul nostru. Uitati-va si pe stiri, cand apar anumite stiri, cu siguranta sunt multi dintre colegii nostri care au acolo undeva pe firul logic al acelei actiuni o anumita contributie si iar nu e corect, nu e corect nici fata de ei", a spus Teodorovici, vineri, la Scoala de Vara a femeilor din PSD, citat de News.ro.

In context, Teodorovici a subliniat cate masuri "frumoase" intentioneaza sa ia premierul Dancila si ce rol fantastic a avut pentru tara si guvern.

"Dau din casa, doamna prim-ministru, una mica trebuie sa o spun. Vrea sa faca mai multe programe frumoase, unul dintre ele se refera la cresterea natalitatii. Si foarte multe masuri frumoase, chiar de suflet. Am auzit asa, nu sunt inca convins, nu am auzit din partea domniei sale, dar sunt cel care se ocupa de acest program. O sa fie lansat cat de curand. O sa fie foarte multe masuri, chiar foarte multe masuri pe toate zonele, nu doar de fiscalitate, pe toate zonele posibile astfel incat familiile tinere sa fie incurajate sa aiba copii", a mai afirmat Teodorovici.

El a spus despre Dancila ca este persoana "care a absorbit orice soc, orice incercare de destabilizare a guvernului".

"Este persoana care a stiut sa absoarba orice fel de soc, orice fel de incercare de destabilizare a acestui guvern. Ganditi-va daca domnia sa reactiona la toate vorbele urate, e putin spus, eu nu as fi rezistat, recunosc. A avut si are un rol fantastic de important pentru noi ca si tara, pentru noi ca si guvernare, dincolo de partid. Usor-usor partidul nostru creste si revine la ce a fost", a explicat presedintele executiv.

In finalul discursului sustinut in fata femeilor social-democrate, Teodorovici a tinut sa ii dea un singur sfat Vioricai Dancila: "Trebuie sa fie cat mai naturala, sa fie dansa asa cum simte, cat mai putin influentata din stanga si din dreapta".

