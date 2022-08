Social democratii au petrecut intreaga zi dupa ce Liviu Dragnea a ajuns la inchisoare in sedinte. Ziua de marti a culminat seara cu o sedinta a Comitetului Executiv al partidului, unde, practic, toti cei care au fost maziliti de Dragnea in ultimii ani au revenit in conducerea PSD. Inclusiv Gabriela Firea si Paul Stanescu.

In schimb, cei care i-au fost fideli lui Dragnea pana in ultima clipa, au fost inlaturati. Este cazul Liei Olguta Vasilescu si a lui Codrin Stefanescu.

Din spatele usilor inchise au rasuflat cateva informatii catre presa. Astfel am aflat pe surse ca intre Viorica Dancila si Olguta Vasilescu s-au aruncat cuvinte grele. Fostul ministru al Muncii chiar ar fi spus ca ii este rusine cu Dancila.

La final Viorica Dancila a sustinut o noua conferinta de presa lunga si a raspuns tuturor intrebarilor jurnalistilor. Ea a facut mai multe declaratii prin care s-a delimitat de discursul si politicile lui Dragnea, si chiar a spus ca ea nu stie nimic despre existenta statului paralel, punand asta si pe seama faptului ca a fost plecata la Bruxelles 9 ani.

Nu in ultimul rand, ea a anuntat si care sunt propunerile cu care va merge la Cotroceni: La Justitie a fost propusa Ana Birchall, la Fonduri Europene Roxana Minzatu, la Ministerul Romanilor de Pretutindeni se intoarce Natalia Intotero, iar Titus Corlatean se doreste sa devina vicepremier pentru parteneriate strategice.

Ads

Iata cum a decurs sedinta Biroului Permanent National al PSD

Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT , cele mai importante decizii luate in primul Comitetul Executiv al PSD condus de Viorica Dancila:

23:37 - Viorica Dancila face declaratii:

- Am ascultat opinia colegilor din teritoriu, despre alegerile europarlamentare si am luat decizii importante pentru partid.

- Este importanta pentru noi unitatea si sa intelegem unde am gresit. Acest lucru s-a intamplat la Bucuresti. Gabriela Firea a fost votata ca presedinte interimar al organizatiei Bucuresti si vicepresedinte al PSD.

- Am avut discutii privind sustinerea ca lider al europarlamentarilor PSD a lui Dan Nica.

Ads

- Am supus votului functia de presedinte executiv si a fost votat in unanimitate Paul Stanescu, dar si cea de secretar general al PSD, Rodica Nasar a fost votata in unanimitate.

- Am supus votului si parerea in ce priveste ramanerea la guvernare. Cu o singura exceptie toti colegii au considerat ca nu trebuie sa amestecam lucrurile si ca trebuie sa continuam guvernarea.

- Am votat pentru propunerile referitoare la cele 3 portofolii unde avem interimar. La justitie a fost propusa Ana Birchall, la Fonduri Europene Roxana Minzatu, pentru Ministerul Romanilor de Pretutindeni propunerea a fost Natalia Intotero. Am votat si pentru vicepremier pentru parteneriate strategice pe Titus Corlatean.

- A fost un CEx national care a durat foarte mult. Important este ca de aici s-a plecat cu acelasi mesaj de unitate si deschidere a partidului pentru toti cei care vor sa ni se alature.

INTREBARI:

Formati echipa cu oameni care i-au cerut demisia lui Dragnea. Au avut dreptate la acel moment?

Ads

Nu as vrea sa fiu acum un judecator. Dupa cum stiti m-am opus atunci schimbarii lui Paul Stanescu si consider ca am procedat corect. Nu am fost de acord ca trebuie sa nu ascultam parerea fiecaruia si sa ii dam afara din partid. In rest aceste propuneri au fost sustiute de membrii CEx. Cred ca este o alegere buna.

A gresit Liviu Dragnea ca i-a tras pe linie moarta pe Firea si Stanescu?

Poate ca atunci au fost greseli mai multe. Poate ca acel semnal de alarma trebuia analizat fara a trage pe cineva pe linie moarta. POate ca nu trebuiau sa iasa public...

Cand va fi congresul?

Timpul nu ne-a mai permis, dar saptamana viitoare luni la 10:00 avem sedinta de coalitie, la 12:00 BPN si vom stabili in BPN cand facem congresul. Trebuie sa avem in vedere 2 etape, una referitoare la statut, sa vedem daca trebuie sa facem modificari, si apoi vom avea un congres pentru a alege conducerea partidului si vom desemna candidatul pentru prezidentiale. Probabil la sfarsitul lunii iunie.

Ads

Exista varianta unei remanieri largite?

Nu am discutat acum despre asta. Obiectivul nostru a fost sa-i avem pe cei care sa ocupe portofoliile interimar ca expira interimatul saptamana viitoare.

Vor fi acceptati de presedinte?

O sa sun la dl presedinte si sper sa lase de-oparte campania electorala si sa dea un raspuns care sa tina de legalitate.

MAI e criticat pentru 10 august, MAE pentru alegerile europarlamentare. Analizati activitatea?

Vom face o analiza pe fiecare minister in parte. Legat de MAE, MAE a cerut fiecarui ambasador sau consul datele. Aici trebuie sa vedem unde s-a gresit de fapt. Este dreptul fiecaruia sa voteze.

Promovati in Guvern acum o persoana care a fost demisa pentru proasta organizare a alegerilor, Titus Corlatean. Ce semnal dati?

Ce legatura au cele doua portofolii? Daca incercam sa gasim o legatura, nu exista. Este important sa vedem cine a gresit si sa reglementam inclusiv in legislatie daca e nevoie.

Ads

Veti propune votul electronic?

Votul electronic, votul prin corespondenta, vom vedea.

Darius Valcov, Anca Alexandrescu, sunt oameni cu care mai puteti colabora?

Cu Anca Alexandrescu exclus, maine o voi elibera din functie. Voi lua o decizie in curand si legat de Darius Valcov.

Cu Olguta Vasilescu mai colaborati?

Sigur ca da, nu avem nicio problema, e vicepresedinte PSD, ramane in conducerea partidului.

S-a propus in BPN sa fie retrasi europarlamentari?

Eu nu sunt de acord cu aceasta optiune. Sub nicio forma. Sunt oameni, au facut campanie, au fost pe lista, partidul i-a votat pe lista. Nu ar fi corect ca dupa ce s-au terminat alegerile sa ii retragem de pe lista.

Amnistia si gratierea, au fost teme la inceputul anului, ne spuneau sursele ca sunteti cu ordonanta pe masa...

Nu am primit niciodata acest document. A fost la inceput o discutie, dar nu doar la PSD. Au fost foarte multi oameni care au fost victime ale unor decizii foarte foarte proaste. Atunci cand s-a vazut ce s-a intamplat la DNA Ploiesti... Se crease un val in societate.

Eu nu am avut niciodata pe masa Guvernului un document privind amnistia si gratierea.

De ce a plecat Tudorel Toader?

Pentru ca asa s-a hotarat prin vot in forul partidului si au fost mai multe aspecte. Au fost colegi care au spus ca a existat un blocaj permanent legat de anumite acte normative.

Despre mutarea ambasadei la Ierusalim?

Eu mi-am exprimat public opinia, decizia apartine presedintelui Romaniei. Parerea mea este ca trebuie sa existe o decizie politica.

Credeti in statul paralel?

Nu e important ce cred eu. Eu nu vreau sa fac o refereire la acest aspect. Eu nu am vorbit de statul paralel. Vreau sa luati afirmatia mea nu ca nu ar exista, ci nu stiu acest lucru. Ganditi-va ca am fost 9 ani plecata din Romania. Pentrun mine obiectivul principal e ce vom face de acum incolo fara a avea in prim plan justitia.

Va multumesc, nu mai pot, va rog sa ma credeti, a fost o zi lunga.

23:19 - Ana Birchall, care ar fi propusa la Ministerul Justitiei, refuza sa faca declaratii: "Deciziile vor fi anuntate de altcineva".

23:16 - A plecat si Serban Nicolae. El a dat inapoi si a spus chiar ca el personal n-ar fi fost de-a lungul timpului de acord cu exlcuderile si sanctiunile in partid, cum ar fi si cazul Gabrielei Firea. El a spus si ca nu exclude sa candideze la sefia partidului.

23:14 - Olguta Vasilescu a plecat suparata de la CEx si nu prea a vrut sa raspunda intrebarilor jurnalistilor. "N-am inteles ce i-au reprosat lui Codrin Stefanescu. Cu siguranta PSD va trece de aceste momente", a spus Vasilescu. Intrebata ce parere are despre prounerea ca Titus Corlatean sa fie vicepremier, ea a raspuns cu o tenta ironica: "Foarte buna ideea. Extraordinar".

23:10 - Marcel Ciolacu, dupa ce a fost propus sa preia sefia Camerei Deputatilor: "Avem voturi suficiente, nu am discutat cu cei de la Pro Romania".

23:06 - Un protestatar scandeaza lozinci anti-PSD in timp ce Firea face declaratii. Firea s-a enervat: "Cine v-a platit sa veniti aici? Vreti sa va spun? Ce credeti ca mi-e frica pentru ca tipa un om aici? E o persoana platita si stiu foarte bine de cine este platita, s-a aflat pe lista de la europarlamentare de la un partid".

Persoana in cauza este Marian Ceausescu, unul dintre protestatarii care au fost aproape in fiecare zi in Piata Victoriei.

23:05 - Gabriela Firea vorbeste cu presa: "Deciziile le va anunta doamna Viorica Dancila, premier si presedinte interimar al partidului. Am revenit in CEx si in Biroul Permanent. A fost un vot in unanimitate".

23:02 - Sedinta CEx este spre final, deja social-democratii incep sa iasa din sala.

22:45 - In CEx s-a votat ca Ana Birchall sa fie nominalizata pentru Ministerul Justitiei, in prezent ea fiind interimar, iar Titus Corlatean va detine functia de vicepremier, potrivit unor surse citate de Digi24 si Antena3. Titus Corlatean se afla la emisiunea lui Mihai Gadea la Antena3 si nu a putut confirma informatia.

22:30 - Informatia demiterii lui Codrin Stefanescu este sustinuta si de Digi24, care anunta ca au fost 9 voturi pentru, 4 impotriva si mai multe abtineri.

22:08 - Codrin Stefanescu a fost inlocuit din functia de secretar general al partidului, Rodica Nassar fiind votata in CEx pentru a-i lua locul, sustine ProTv.

21:53 - Presedintele USR Dan Barna a anuntat, la Antena3, ca din informatiile sale ALDE ar urma sa decida daca se retrag din coalitia de guvernare, considerand ca alianta cu PSD i-a scos, practic, din Europa. Partidul lui Calin Popescu Tariceanu nu a atins pragul electoral la alegerile europarlamentare de duminica.

21:46 - Intre timp, Opozitia se organizeaza pentru a da jos Guvernul Dancila printr-o motiune de cenzura. Cel mai important, cei de la UDMR, care saptamana trecuta au anuntat ca nu mai sprijina coalitia PSD-ALDE, sunt in negocieri pentru a obtine avantaje pentru comunitatea maghiara in schimbul voturilor la motiune.

21:27 - Potrivit unor surse, Codrin Stefanescu e sustinut de Olguta Vasilescu. Ea nu este de acord ca secretarul general al PSD sa demisioneze.

21:10 - Digi24 sustine ca social democratii discuta retragerea a 4 europarlamentari: Chris Terhes, Carmen Avram, Tudor Ciuhodaru, Maria Grapini.

21:01 - In CEx s-a cerut si demisia deputatului Catalin Radulescu, cel care a avut o iesire nervoasa dupa alegerile europarlamentare, potrivit Antena3.

20:40 - Viorica Dancila a sustinut in cadrul CEx un discurs dur la adresa lui Liviu Dragnea si a spus ca partidul s-a indepartat de oameni, informeaza Digi24 citand surse politice.

20:33 - Potrivit Digi24, soferii care trec cu masinile prin fata sediului PSD claxoneaza si striga "hotii, hotii".

20:25 - In sedinta Comitetului Executiv a fost ceruta demisia lui Codrin Stefanescu din functia de secretar general al PSD, potrivit unor surse citate de Antena3.

20:00 - Membrii CEx au decis ca primarul Capitalei, Gabriela Firea sa revina in functia de presedinte al PSD Bucuresti, pentru moment interimar. Totodata, ea va detine si functia de vicepresedinte PSD la nivel national, sustin surse politice citate de Digi24. Aceleasi surse au declarat ca pentru moment nu vor exista excluderi din partid, ci doar sanctiuni. Printre cei vizati se numara Codrin Stefanescu si Catalin Radulescu.

19:38 - Social democratii discuta in CEx propunerile pentru ministerele Justitiei, Fondurilor Europene si Romanii de Pretutindeni, dupa refuzul lui Klaus Iohannis de a numi propunerile anterioare, au declarat surse politice pentru Mediafax. In discutie sunt la Justitie numele Anei Birchall, Titus Corlatean sau Robert Cazanciuc.

19:14 - In timp ce PSD decide in CEx pe cine va sustine la sefia Camerei Deputatilor, Opozitia a hotarat ca deputatul liberal Raluca Turcan sa candideze pentru aceasta functie, ea avand sustinerea USR si PMP.

18:58 - Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat inainte de CEx ca trebuie schimbat mecanismul de desemnare a presedintelui PSD pentru ca acum e foarte greoi.

"Este un mecanism foarte greoi. Eu cred ca trebuie sa fie un mecanism mult mai flexibil. O organizatie, un partid trebuie sa fie flexibil si sa poata sa isi aduca de fiecare data oameni in fata de care are nevoie in fiecare moment", a spus Andronescu.

18:44 - Comisia juridica a adoptat, marti, doua proiecte de hotarare care vizeaza vacantarea functiei de deputat si functiei de presedinte al Camerei Deputatilor a lui Liviu Dragnea, iar deputatii urmeaza sa ia act de hotarari, in plen, a declarat presedintele Comisiei juridice, Nicusor Halici, citat de Mediafax.

El a adaugat ca orice partid care are grup parlamentar va putea veni cu o propunere pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor.

18:18 - Primarului Sectorului 6 Gabriel Mutu a fost intrebat daca vede reluarea relatiilor de prietenie cu Gabriela Firea. "Vad o normalizare a relatiei cu Gabriela Firea", a raspuns el.

18:16 - Gabriela Firea a vorbit ca si cum ar fi revenit la conducerea PSD Bucuresti, insa a refuzat sa dea detalii, respectand dorinta Vioricai Dancila, acum presedinte interimar al PSD, de a discuta astfel de decizii intai in cadrul partidului.

Firea a spus, insa, ca in cadrul sedintei avute la PSD Bucuresti inainte de CEx s-a decis sustinerea Rodicai Nasar de a ocupa o pozitie in conducerea centrala a partidului.

18:14 - Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a fost intrebat de jurnalisti ce l-a facut sa se apropie de colegii social-democrati: "Pragmatismul", a raspuns Negoita.

18:10 - Liderii social-democrati sosesc la sediul PSD din Baneasa, unde incepe sedinta Comitetului Executiv National.

Dancila: Condamnarea presedintelui in functie e un moment dificil

Premierul Viorica Dancila, presedinte executiv al PSD, a iesit luni la declaratii, exact in momentul in care Liviu Dragnea se afla in drum spre Penitenciarul Rahova.

Potrivit acesteia, condamnarea presedintelui in functie e un moment dificil.

"Indiferent de sentimentele fata de Liviu Dragnea, va dati seama ca pentru PSD condamnarea presedintelui in functie reprezinta un moment dificil. Uman vorbim de o drama, atat pentru el, cat si pentru familia lui. In caliatate de colegi de partid, suntem alaturi de el si familia sa. Nu vom comenta in niciun fel decizia instantei", a declarat Viorica Dancila.

In legatura cu rezultatul foarte slab obtinut de partid la alegerile europarlamentare, Dancila a precizat ca se va face o analiza si a tinut sa le spuna primarilor PSD ca vor primi in continuare fonduri guvernamentale.

Ea a anuntat si ca nu are niciun gand sa demisioneze.

3 ani si 6 luni de inchisoare pentru Liviu Dragnea

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, luni, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare intr-unul dintre cele mai mediatizate procese din ultimii ani, cazul angajarilor fictive la Directia Copilului Teleorman.

Decizia a fost data de un complet format din 5 judecatori. Patru au fost pentru condamnare - Rodica Aida Popa, fost vicepresedinte al Inaltei Curti, Lucia Tatiana Rog, Luciana Mera si Simona Encean, iar cel de-al cincilea judecator - Alexandra Iuliana Rus, a fost pentru rejudecarea intregului dosar.

Condamnarea primita de liderul PSD reprezinta o premiera, Liviu Dragnea fiind liderul celui mai mare partid din Romania, partid aflat la guvernare, dar si al treilea om in stat - avand functia de presedinte al Camerei Deputatilor.

Ads