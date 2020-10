Rafila: Nu am votat cu Viorica Dancila la prezidentiale. Am fost la proteste impotriva guvernului Grindeanu

"Nu am votat-o pe Viorica Dancila. Dumneavoastra ati fi votat cu Viorica Dancila daca erati membru al PSD? Nu puteam. Viorica Dancila este o persoana respectabila, nu am absolut nimic cu dansa, dar aceasta calitate de presedinte al partidului, de prim-ministru, trebuie ocupata - mai ales daca vorbim de un partid mare - de o persoana are are abilitati nu numai manageriale, trebuie sa aiba o cunoastere profunda din mai multe domenii si trebuie sa aiba abilitati de comunicare. Ori aceste trei alemente i-au lipsit, din punctul meu de vedere, Vioricai Dancila si, in lipsa lor, credibiliutatea mai ales pentru reprezentarea unei tari cum este Romania nu cred ca era cea potrivita", a declarat Alexandru Rafila.Intrebat daca a regasit aceste calitati la Marcel Ciolacu , Rafila a precizat ca l-a cunoscut doar recent pe liderul PSD, dar o parte dintre aceste calitati le-a gasit la el."Domnul Ciolacu este un om deschis, care este foarte rapid adaptabil situatiilor cu care se confrunta, are vorbele la el, are seriozitate si mi s-a parut ca - cel putin in raport cu mine - absolut tot ceea ce am discutat a avut o urmare fireasca", a mai declarat Rafila.Intrebat daca ar mai iesi la prosteste intr-o situatie similara, Rafila a spus in cadrul unei emisiuni al Digi24 ca nu va ezita, ca nu se considera un om inrolat politic ci ca va face intotdeauna ceea ce ii dicteaza constiinta, chiar daca printre sefii partidului se numara Sorin Grindeanu , cel impotriva caruia protestase.Cu o zi inainte medicul Alexandru Rafila si-a anuntat candidatura pentru Camera Deputatilor pe listele PSD."A fost un pas dificil pentru mine, dar avand in vedere ca am avut o cariera administrativa in spate, am considerat ca am suficient de multa experienta incat sa pot sa ajut nu neaparat PSD, ci aceasta tara, sa avem o legislatie care sa faca posibil un deziderat pe care nu l-am atins - accesul universal la servicii de sanatate", a spus Rafila."Cunosc PSD, nu-l cunosc de mult pe domnul Ciolacu, si a fost o intalnire deschisa, sincera, fara conditii. (...) Dansul a inteles un lucru: eu mai intai sunt medic si voi respecta toate lucrurile care tin de constiinta mea profesiinala si in al doilea rand voi fi membru al PSD", a mai spus medicul.