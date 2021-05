Cu ce se ocupa acum ministrii Guvernului Dancila. Cine a fost tras pe "linie moarta" si cine si-a gasit o functie calda

Astfel s-a ajuns ca la 10 octombrie 2019 Guvernul Dncila sa fie demis cu 238 voturi "pentru" din necesarul de 233, ramanand insa in functie ca interimar pana la validarea urmatorului guvern la 4 noiembrie 2019.Imediat dupa, a urmat o perioada in care, pe fondul esecului Vioricai Dancila la alegerile prezidentiale, precum si instaurarea unei noi conduceri a partidului, rand pe rand, ministri ai cabinetului Viorica Dancila au inceput sa fie trasi pe linie moarta, cu cateva exceptii.va prezinta mai jos cu ce se mai ocupa acum cei care au facut parte din Cabinetul Dancila:si-a cautat multa vreme un loc de munca, dupa ce actualul lider al PSD, Marcel Ciolacu , a decis sa o inlature dupa esecul de la alegerile prezidentiale si sa vina cu o echipa noua de conducere. Inainte de a fi numita premier in ianuarie 2018, Dancila a fost europarlamentar timp de 9 ani. Anterior lucrase ca inginer la Petrom - Videle (1988 - 2009) si ca profesoara la Liceul Industrial Videle, insa saptamana trecuta a fost angajata chiar la BNR , in echipa lui Mugur Isarescu , iar salariul acesteia va fi de aproape 191.000 de lei anual, adica circa 16.000 de lei lunar., fost viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a fost preluat de noua garda a PSD, in prezent acest ocupand functia de secretar general al partidului.fost viceprim-ministru, ministrul Mediului, a anuntat la cateva luni de la inlocuirea Guvernului Dancila ca intra in PPUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu . Gratiela Gavrilescu este recunoscuta pentru desele schimbari de directie politica, ea trecand pe la PUR, PLR, ALDE si Forta Nationala., fost viceprim-ministru pentru Implementarea Parteneriatelor Strategice ale Romaniei, a fost candidatul PSD la Primaria Arad la alegerile locale de anul trecut, insa nu a reusit sa-i convinga pe aradeni, acesta ocupand abia locul 3. "Pe fondul unei prezente extrem de scazute, cu un vot extrem de faramitat, am venit doar pe locul 3 la Primaria Arad. Regret fara indoiala o campanie frumoasa si un efort extrem al unei echipe de campanie extraordinare. Am invatat demult ca in politica cuvantul dezamagire nu exista: cred ca inainte de a gasi un primar pentru Arad mai important este ca timp de patru ani sa pregatim Aradul pentru un primar social-democrat. Din fericire, localitatile judetului ne-au adus multe satisfactii", spunea Fifor. In prezent, acesta este deputat PSD si presedinte al Organizatiei Municipale PSD Arad., fost ministru al Afacerilor Interne si un apropiat al lui Liviu Dragnea si Viorica Dancila, a fost trasa pe linie moarta imediat dupa inlaturarea celor doi. Ex-ministrul si-a schimbat complet pagina de Facebook , iar postarile politice au ramas istorie. Jurnalistii de la ziaristii.com sustin ca in prezent Carmen Dan este angajata la Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), la subramura numita Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale - Infonot (CNARNN), care se ocupa cu programul informatic al notarilor din Romania.Europarlamentarul USR PLUS Vlad Gheorghe afirma, marti seara, ca "un alt soldat credincios al lui Daddy a fost "recuperat" de pe linie moarta si a primit o sinecure", referindu-se la faptul ca fostul ministru de Interne Carmen Dan a fost angajata la Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania."Ne-a gazat, acum s-a angajat - Carmen Dan are salariu gras. Un alt soldat credincios al lui Daddy a fost "recuperat" de pe linie moarta si a primit o sinecura pe masura serviciilor prestate pentru sefu'. Carmen Dan si-a gasit o slujba la Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. Mai precis, la Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale - Infonot, care se ocupa cu organizarea si functionarea tuturor registrelor nationale notariale", a scris, marti seara, pe Facebook, europarlamentarul USR PLUS Vlad Gheorghe.Acesta face referire la Dosarul 10 august."Ce o recomanda pe fosta secretara de scoala generala din Videle cu licenta luata la 30 de ani sa fie angajata la UNNPR pe un salariu gras? (...) As sfatui-o pe Carmen Dan sa nu stea atat de linistita (...) In ciuda tuturor eforturilor facute de cei pusi in funtii cheie de PSD sa ingroape dosarul, 10 August a fost redeschis. Si nu renuntam. Iar vinovatii vor plati. Mai tarziu decat ar trebui, dar vor plati", a mai scris politicianul., fost ministru al Finantelor Publice, a incercat sa obtina un loc se senator in Parlament, insa nu a reusit, in ciuda faptului ca a candidat pe primul loc din partea PSD Tulcea. Imediat dupa s-a intors la Curtea de Conturi, pe pozitia de director de audit, insa, icepand cu 1 martie, Teodorovici a luat decizia sa se retraga in zona privata. Incepand cu anul 1991, imediat dupa finalizarea liceului, Eugen Teodorovici a lucrat exclusiv la stat, detinand functii importante in Ministerul Transportului, Ministerul Afacerilor Externe, directii de Integrare Europeana etc. In cabinetele Victor Ponta a detinut portofoliile de ministru al Finantelor, dar si ministru al Fondurilor Europene., fost ministru al Agriculturii si unul dintre oamenii apropiati de tandemul Dragnea-Dancila, a fost pus si el pe linie moarta de niua conducere a social-democratilor. In prezent, acesta comunica foarte mult pe Facebook si acuza noul Guvern ca a oprit toate programele incepute de el. Pe cand era Ministrul Agriculturii, Petre Daea incasa un salariu si doua pensii de la stat. Petre Daea a avut, in 2018, o pensie de 39.666 de lei din sistemul de asigurari sociale. La aceasta se adauga pensia speciala, primita conform statutului deputatilor si senatorilor, in valoare de peste 111.000 de lei. Daea a castigat, ca ministru, suma de 140.000 de lei. Un total de 291 mii de lei pe an de la buget, adica 5.100 euro pe luna., fost ministru al Justitiei, a fost inlaturat din functie chiar de catre tandemul Dragnea-Dancila, dupa ce acesta ar fi refuzat sa isi insuseasca Ordonanta de Urgenta pe amnistie si gratiere. In prezent, acesta este rectorul Universitatii Alexandru Ioan Cuza, iar potrivit presei , acesta il reprezinta, ca avocat, pe Calin Popescu Tariceanu in dosarul de abuz in serviciu, la Inalta Curte de Casatie si Justitie.fost ministru de Externe, s-a inscris in iunie 2020 in PPUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu, dupa ce a demisionat din Forta Nationala, partid in care intrase dupa ce a plecat din ALDE. Melescanu a mai fost membru PDSR si PNL . Teodor Melescanu a fost si administratorul grupului Rompetrol , condus de Dinu Patriciu , iar in prezent figureaza ca profesor la SNSPA si la Facultatea de Stiinte Juridice de la Universitatea Hyperion din Bucuresti., fost ministru al Economiei, a fost cel care i-a numit "hoti si cersetori" pe romanii din Diaspora. In 2017, Badalau a modificat legea de functionare a Curtii de Conturi astfel incat sa poata ocupa o functie si inginerii, acesta fiind de profesie inginer. Asa s-a si intamplat. Niculae Badalau fiind in prezent vicepresedinte al Curtii de Conturi, institutia care administreaza resursele financiare ale statului si ale sectorului public.