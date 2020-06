Decizia judecatorilor in cazul unei amenzi aplicate de Jandarmerie pentru un protest la adresa Vioricai Dancila

Ziare.

Protestatara din Targu-Mures a fost amendata cu 500 de lei pentru ca, in data de 15 mai 2019, cu ocazia vizitei efectuate la Spitalul Judetean Mures de premierul de la vremea respectiva, Viorica Dancila , a participat la un protest organizat in fata intrarii in spital si "a refuzat sa paraseasca locul desfasurarii la avertizarile organelor de ordine (n.r. jandarmi )". Protestatara a fost amendata ulterior de jandarmi pe baza imaginilor video surprinse la locul protestului.In plangerea depusa in instanta, protestatara a aratat ca "nu se face vinovata de faptele contraventionale retinute prin PV " si ca "agentul constatator a incheiat actul contraventional de constatare in lipsa ei si fara a fi semnat de catre un martor asistent sau a se face mentiune despre acest lucru".Protestatara amendata a mai aratat in instanta ca jandarmii "inca de la inceput au manifestat o atitudine ostila fata de multimea adunata, insa cu toate acestea niciun agent al paratei nu i-a solicitat personal, direct si imperativ sa paraseasca locul desfasurarii".Judecatoria Targu-Mures a admis in parte cererea protestatarei. Astfel procesul-verbal a fost mentinut, dar amenda a fost transformata in avertisment., a aratat judecatorul, care a decis, totusi, sa transforme amenda in avertisment tinand cont caa aratat judecatorul care a transformat amenda in avertisment. Hotararea nu este definitiva, putand fi atacata cu apel la Tribunalul Mures.Dupa vizita pe care a facut-o in mai 2019 la Targu-Mures, Viorica Dancila a comentat protestele din fata spitalului la adresa ei., a declarat Dancila dupa vizita de la Targu-Mures.