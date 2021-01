Fostul purtator de cuvant al Vioricai Dancila pierde procesul intentat Guvernului. Nelu Barbu contesta revocarea din functia de consul la Shanghai

Revocat de Orban

Consilier de stat si jurnalist

Decizia a fost data pe 25 ianuarie, conform portalului instantelor. "Respinge cererea de chemare in judecata ca neintemeiata. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, cererea se va depune la sediul Curtii de Apel Bucuresti," este minuta instantei.Fix in urma cu un an, pe 25 ianuarie 2020, Nelu Barbu a dat in judecata Guvernul condus de Ludovic Orban, cerand anularea Hotararii de Guvern nr. 809/2019. Prin aceasta HG fusese abrogata o alta HG (746/2019) privind numirea sa in functia de consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Shanghai, Republica Populara Chineza."Numirea domnului Nelu Vasile Barbu in functia de consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Shanghai, Republica Populara Chineza, prin actul normativ mai sus mentionat, nu a produs efecte juridice, intrucat, pana la data prezentei, domnul Barbu nu a preluat mandatul de consul general," se arata in nota de fundementare a HG nr. 809/2019 , semnata de Bogdan Aurescu Nelu Barbu sustinea ca decizia Guvernului Orban de a abroga hotararea de numire a sa in functia de consul la Shanghai nu are un fundament solid, fiind cel mai probabil o comanda politica. El crede ca se creeaza intentionat o confuzie intre numire si prezentare la post.Nelu Barbu s-a nascut in 1982, a absolvit cursurile Colegiului National Ienachita Vacarescu din Tirgoviste si apoi a fost licentiat al Universitatii Valahia Targoviste in Drept Penal.Pe 5 februarie 2018 el a fost numit consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului, devenind purtatorul de cuvant al Guvernului Dancila.Anterior, in 2017, el fusese consilierul ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Alexandru Petrescu , in Cabinetul Grindeanu.Inainte de functiile guvernamentale, Nelu Barbu a fost, jurnalist la Gandul.info, din cadrul Mediafax Group, prezentator la B1 Tv (2011-2017), editor voce si prezentator meteo la Antena 3 (2005-2011).In perioada 2002 - 2005 a fost realizator de programe radio si editor voce la Realitatea TV.Nelu Barbu nu este primul purtator de cuvant al unui guvern PSD care ajunge consul. Si fostul jurnalist Antena 1 Andrei Zaharescu a primit o astfel de numire dupa ce a fost primul purtator de cuvant al Guvernului USL condus de Victor Ponta