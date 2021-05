Sotul fostului premier a fost angajat in urma unui "examen", potrivit directorului general al Transgaz, Ion Steriu, citat de G4Media.ro . Transgaz este o companie controlata de statul roman prin Secretariatul General al Guvernului."Este inginer petrolist si avem nevoie de expertiza tehnica. La aceasta etapa a trecut concursul pentru consilier, dar vreau sa il folosim in domeniul sau de activitate. Angajarea sa nu are nici o legatura cu doamna Viorica Dancila ", a precizat Steriu, potrivit sursei citate.Cristinel Dancila a ocupat timp de 12 ani pozitia de director in divizia Exploatare si Productie din OMV Petrom - sucursala Arges. El a supervizat operatiunile de extractie a produselor petroliere ale OMV Petrom in judetele Arges, Dolj, Olt, Gorj si Teleorman.