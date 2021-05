Toate glumele cu Viorica Dancila numita consilier la BNR: "Creste rezerva de aur. Sa-l ia si pe Tudorache, s-avem si diamante"

La cateva minute dupa ce informatia a fost confirmata, internautii romani au umplut spatiul virtual cu zeci de comentarii amuzante.De la 1 iunie, Viorica Dancila va fi consilier de Strategia de Sustenabilitate si Energie Verde din cadrul BNR Banca Nationala a confirmat marti dimineata, 18 mai, ca fostul premier Viorica Dancila este consilier al guvernatorului BNR Mugur Isarescu. Care a fost motivatia acestei numiri? "Experienta de prim-ministru si cunostintele pe care le are in domeniu", a declarat pentru Ziarul Financiar, Dan Suciu , directorul de comunicare al BNR.Ziare.com va prezinta mai jos o serie cu cele mai inspirate glume.O aluzie la brosele purtate de fostul premier:Vasilica-Viorica Dancila, fost presedinte al Partidului Social Democrat, a ocupat functia de prim-ministru al Romaniei de la 29 ianuarie 2018 pana la 4 noiembrie 2019. A fost prima femeie din istoria Romaniei care a detinut aceasta functie.Viorica Dancila a fost propusa pe 16 ianuarie 2018 de catre PSD pentru functia de prim-ministru, in urma demisiei prim-ministrului Mihai Tudose . Guvernul Viorica Dancila a primit votul de incredere al Parlamentului pe 29 ianuarie 2018. Guvernul a picat pe 10 octombrie 2019, in urma unei motiuni de cenzura. Viorica Dancila este membra a Partidului Social Democrat din anul 1996, in organizatia din Teleorman. De-a lungul anilor a detinut pozitii atat in cadrul PSD, cat si in cadrul administratiei locale. Viorica Dancila a fost consilier local si consilier judetean pana in anul 2009, cand a fost aleasa europarlamentar . Pana in 2018, Viorica Dancila a detinut doua mandate succesive in Parlamentul European.De asemenea a detinut functiile de presedinte de organizatie locala de partid , vicepresedinte al PSD Teleorman, presedinte al OFSD Teleorman si presedinte la nivel national al Organizatiei Femeilor Social Democrate. Pe 27 mai 2019, Viorica Dancila a devenit presedintele interimar al Partidului Social Democrat, dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat la inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. In cadrul Congresului din 29 iunie, Viorica Dancila a fost aleasa presedinte al PSD cu voturile a 2.828 de delegati.Dancila a fost candidatul PSD la alegerile prezidentiale din noiembrie 2019. A pierdut in turul al doilea de scrutin, dupa ce a obtinut 33,91% din voturi, impotriva presedintelui actual Klaus Iohannis