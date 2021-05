Ce nu s-a spus despre angajarea Vioricai Dancila la BNR. Analist economic: "Nu stiu in ce masura se pricepe la politici monetare si bancare"

"Pe termen scurt afecteaza imaginea BNR"

Nu putini au fost cei care s-au declarat uimiti de "mutarea" facuta de fosta sefa a Executivului, mai ales in contextul deselor gafe comise de aceasta la Palatul Victoria Contactat de, analistul economic Valentin Ionescu a declarat ca, asemenea altor autoritati publice, si Banca Nationala ar trebui sa respecte aceleasi reguli de angajare , iar ex-premierul Viorica Dancila nu are competentele necesare pentru postul pe care a fost angajata la BNR "Eu stiu ca Banca Nationala ar trebui sa respecte aceleasi reguli de angajare ca orice alta autoritate publica sau ca orice alta entitate de drept public. Are un statut special Banca Nationala, nu este in structura administratiei publice, are un rol aparte. Sunt niste reguli care, prin asimilare, analogie, sunt valabile si pentru Banca Nationala.Ce competente are doamna Dancila? Noi am vazut dintr-o anumita perspectiva si am fost destul de ingrijorati. Cred ca toata lumea a fost destul de ingrijorata de prestatia dumneaei intr-o functie anume si cred ca toata lumea si-a dat seama si cam ce orizont cultural are in ceea ce priveste capacitatile de a analiza din punct de vedere strategic un domeniu anume. Nu stiu in ce masura se pricepe la politici monetare si bancare, din cate stiu eu nu are pregatirea necesara pentru asta si atunci ma intreb ce cauta la Banca Nationala", a declarat Valentin Ionescu pentruNu in ultimul rand, analistul politic a atras atentia ca inclusiv economisti care nu sunt pregatiti in politici monetare sau in econometrie "nu au ce sa caute la BNR". Potrivit acestuia, postul pe care Viorica Dancila a fost angajata ar putea fi unul important, iar pe termen scurt ar putea afecta imaginea BNR."Chiar si economisti care nu sunt pregatiti in politici monetare sau in econometrie nu au ce sa caute acolo. Banca Nationala are niste obiective precise, o anumita specialitate si banuiesc ca are nevoie de anumite competente pe o specialitate foarte stricta pe care doamna Dancila nu cred ca o are.Parerea mea este ca e jenant. Daca o luam in serios, ar putea sa fie o functie de consiliere importanta, dar eu nu vad cum ar putea doamna Dancila sa il consilieze pe domnul guvernator in probleme strategice. Dansul stie foarte bine jocul politic pe plan national, dar si pe plan international. Evident ca doamna Dancila nu are competenta necesara pentru ocupa un post in structura Bancii Nationale a Romaniei.Imi pare rau pentru dumneaei, poate dansa se pricepe la petrol. Sau a fost profesoara. Ar fi bine sa se intoarca intr-un domeniu pe care il cunoaste foarte bine. De data aceasta avem doua parti, nu avem o singura parte. In sensul ca, daca dumneaei e obisnuita sa cada in ridicol, de aceasta data se pare ca nu e singura in aceasta postura si este pacat.Pe termen scurt afecteaza imaginea BNR aceasta mutare. Pe termen lung, nu imi dau seama. Dumneaei nu o sa se amestece in politici monetare, dar stai si te intrebi pe ce baza s-a facut angajarea. Ce este acolo, Crucea Rosie pentru toate persoanele care provin din PSD si care nu isi gasesc un loc de munca sau un viitor?", a conchis acesta.Dancila va ocupa la Banca Nationala a Romaniei functia de consultant pe Strategia de Sustenabilitate si Energie Verde, birou in cadrul unui departament care se va ocupa de trecerea la moneda euro.