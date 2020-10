Viorica Dancila promoveaza cauza Rusiei intr-un editorial publicat in Jerusalem Post: Intotdeauna am avut in vedere un parteneriat bazat pe interese comune

Dancila sustine ca, fara o noua dinamica in relatia cu Rusia, securitatea nationala ar fi pusa in pericol. Editorialul este intitulat "Europa trebuie sa gaseasca o noua modalitate de a relationa cu Rusia". Dancila scrie in articol ca sanctiunile impuse de UE Rusiei au alimentat sentimentul anti-occidental al rusilor si au intarit popularitatea regimului Putin.Fostul premier PSD pledeaza puternic pentru construirea unei noi relatii "vibrante, reciproc avantajoasa cu Rusia" - o noua idee utilizata constant de vectorii propagandei ruseCele mai importante idei promovate de Viorica Dancila, potrivit G4Media - Europa trebuie sa ia in calcul o noua dinamica cu Rusia, altfel ma tem ca vom continua sa repetam greselile si sa infruntam aceleasi dificultati, punand in pericol securitatea nationala. Intrebarea e ce strategii sa utilizam. Pana acum, nici una nu a oferit o solutie convingatoare.- Masurile punitive, precum sanctiunile, au avut un impact negativ tangibil asupra economiei Rusiei. Dar au alimentat sentimentul anti-occidental printre oameni, intarind popularitatea regimului.- Putini s-ar fi asteptat ca eu sa am acest discurs despre Rusia. Desi nu am crezut niciodata in prietenia dintre Europa si vecinul nostru estic, intotdeauna am avut in vedere un parteneriat bazat pe interese comune.- Scopul meu astazi este sa cer Europei sa gandeasca strategic despre viitorul cu Rusia pentru a-si apara mai bine interesele. Trebuie sa aloce resursele necesare pentru a putea avansa. In timp ce trebuie sa colaboram cu Rusia pe teme globale precum controlul armelor nucleare, trebuie sa nu sacrificam integritatea sau bunastarea pentru acest scop.- Sarcina pe care o trasez aici pentru noi, europenii, nu este usoara, dar este de maxima importanta. Datorita istoriei noastre comune si bazandu-ma pe o cariera care m-a invatat ca politica e mai mult in gri decat in alb si negru, am crezut mereu in posibilitatea ca Europa sa aiba o relatie vibranta, reciproc avantajoasa cu Rusia. Inca cred acest lucru. Dar traiectoria pe care trebuie sa o urmam pentru a ne apara interesele e tot mai neclara.