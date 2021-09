Viorica Dăncilă răspunde acuzațiilor lui Liviu Dragnea: „Eu am pierdut tot, guvernarea, partidul. Nu fac parte din sistem”

Fostul premier și lider PSD Viorica Dăncilă a răspuns la declarații lui Liviu Dragnea de duminică, 19 septembrie, când a acuzat-o pe aceasta că ar fi fost „preluată complet de SPP și SRI”. Dăncilă reamintește că dacă ar fi fost adevărat, nu ar fi pierdut guvernarea și partidul și nu ar fi stat un an acasă, după ce nimeni nu ar fi vrut să o angajeze.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a acuzat-o duminică seară pe Viorica Dăncilă că aceasta, în timpul mandatului de premier, ar fi fost preluată „total” de SPP și de SRI.

„Cam dupa cinci-șase luni de când a fost numită prim-ministru, aleasă prim-ministru, desemnată și aleasă, Viorica a fost preluată total de SPP și de SRI”, a declarat Liviu Dragnea.

Întrebat apoi dacă Dăncilă își depășea funcția de prim-ministru, Dragnea a atacat-o subtil pe aceasta din urmă. „Nu a depășit-o, pentru că a ținut de ea. A vrut mai mult, a vrut și președinte de partid, și candidat la prezidențiale, deci înseamnă că funcția aia nu o depășea, deci era prea puțin”, a mai adăugat fostul lider PSD.

Dăncilă: „Eu am pierdut tot”

Succesorul lui Dragnea la șefia PSD, Viorica Dăncilă, a respins ulterior acuzele citate și explică că nu se poate spune că a făcut parte din sistem.

„Eu am pierdut tot, guvernarea, partidul, am stat un an si ceva acasa, cum se poate spune ca am facut parte din sistem? E absurd! Nu cunosc sistemul, nu fac parte din sistem și s-a dovedit clar acest lucru prin ce mi s-a întâmplat. Or, dacă aș fi făcut parte din sistemul despre care vorbește Liviu Dragnea, nu aș fi avut și eu niște avantaje?”, a relatat fostul premier, într-o reacție pentru Fanatik.

Fostul candidat PSD la prezidențiale a adăugat apoi că după ce a pierdut funcțiile din partid nu a dorit nimeni să o angajeze mai bine de un an de zile. „Mai stateam acasa cat am stat eu daca eram omul sistemului? E o contrazicere clară! Eu nu am vorbit niciodată cu domnul Pahontu (n.red.: șeful SPP) sau cu cineva de la SPP sau SRI, în afară de relațiile inter-instituționale firești. Nu am fost niciodată la sediul SRI, nici nu știu unde se află”, a adăugat Viorica Dăncilă.

