Eveniment sângeros în Vaslui: bărbat bătut și înjunghiat de concubină. Cum ar fi început totul

Autor: Dan Stan
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 19:29
230 citiri
Eveniment sângeros în Vaslui: bărbat bătut și înjunghiat de concubină. Cum ar fi început totul
Polițist FOTO: Facebook/Poliția Capitalei

Un bărbat din Vaslui a fost snopit în bătaie de concubină. Evenimentul violent a avut loc luni, 13 octombrie. Femeia a fost reținută de poliție, acuzată de comiterea infracțiunii de violență în familie.

Potrivit martorilor, femeia ar fi consumat alcool. Astfel, ar fi avut loc discuții contradictorii, care ar fi condus la o altercație, în urma căreia cel mai mult ar fi avut de suferit bărbatul din Vaslui. Concubina din Bacău i-a aplicat și o lovitură de cuțit în spate, victimei, susțin polițiștii.

În urma agresiunii, cetățeanul vasluian are nevoie de minimum 25 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Concubina a fost dusă în fața unui judecător de drepturi și libertăți, care a emis un mandat de arestare preventivă, pentru 30 de zile, în data de 14 octombrie. Două zile mari târziu s-a judecat contestația femeii, iar judecătorii de la Tribunalul Vaslui au respins-o.

Raportul polițiștilor din Vaslui

Polițiștii au oferit un punct de vedere, pe marginea acestui subiect:

„În urma cercetărilor efectuate, polițiștii Formațiunii de Investigații Criminale Murgeni au stabilit faptul că, la data de 13 octombrie 2025, la ora 00.00, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, femeia bănuită de comiterea infracțiunii și-ar fi înjughiat concubinul în zona spatelui. Conform concluziilor medico-legale provizorii emise de medicii legiști, în urma agresiunii, bărbatul de 40 de ani a suferit leziuni ce necesită 25 de zile de îngrijiri medicale, pentru vindecare, viața fiindu-i pusă în primejdie. La data de 14 octombrie 2025, ca urmare a administrării probatoriului, polițiștii Formațiunii de Investigații Criminale Murgeni au luat față de femeie măsura reținerii, pe o perioadă de 24 de ore.

Ulterior, acesta a fost prezentat Judecătoriei Bârlad, la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, care a dispus măsura arestului preventiv, pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de către polițiștii polițiștii Formațiunii de Investigații Criminale Murgeni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea stabilirii și probării întregii activități infracționale a persoanei cercetate”, au transmis reprezentanții IPJ Vaslui.

Copiii celor doi concubini au rămas în grija bunicii, mama bărbatului aflat în spital, informează VremeaNouă.ro.

Paznic dintr-un mall din București, reținut de Poliție după ce a agresat un hoț. Ce pedeapsă riscă
Paznic dintr-un mall din București, reținut de Poliție după ce a agresat un hoț. Ce pedeapsă riscă
Un paznic al unui magazin din mall-ul bucureștean AFI Palace Cotroceni a fost reținut pentru 24 de ore, de polițiști. Angajatul din centrul comercial este cercetat de purtare abuzivă, după ce...
Șoșoacă, amenințare pentru Zelenski, la „Prietenii Rusiei”: „Îți rup picioarele! Piticule dansator, dă-ne teritoriile ocupate!”
Șoșoacă, amenințare pentru Zelenski, la „Prietenii Rusiei”: „Îți rup picioarele! Piticule dansator, dă-ne teritoriile ocupate!”
După ce a participat la evenimentul „Prietenii Rusiei”, la Moscova, Diana Șoșoacă a publicat pe pagina sa de Facebook un comunicat prin intermediul căruia a prezentat „raportul”....
#Vaslui, #bataie, #scandal, #politisti , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"
Digi24.ro
FOTO Diana Sosoaca, dupa ce s-a intors din Rusia: "Daca Zelenski indrazneste sa vina in Parlament, ii rup picioarele"
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Eveniment sângeros în Vaslui: bărbat bătut și înjunghiat de concubină. Cum ar fi început totul
  2. Rezultate LOTO 6/49: care sunt numerele extrase la tragerile loto de duminică, 19 octombrie. Peste 8 milioane de euro report la 6/49
  3. UE ar putea instrui trupe în Ucraina. Se ia în considerare și „stabilirea unor poziții avansate”, dar totul poate avea loc numai cu o anumită condiție
  4. Paznic dintr-un mall din București, reținut de Poliție după ce a agresat un hoț. Ce pedeapsă riscă
  5. „Acum începe greul”. Primăria Capitalei intră în linie dreaptă pentru refacerea zonei unde a explodat blocul din Rahova și anunță un cont de donații
  6. Xi Jinping cere reunificarea Chinei într-un mesaj adresat noii lidere a opoziţiei din Taiwan
  7. Amenzi mari pentru trotinetiști. Motivele pentru care riscă sancțiuni. Ce spune legea
  8. Anul 2025 a adus atât de multe cazuri de femicid încât românii s-au săturat. Ies în stradă pentru siguranța femeilor și vor ca statul să facă ceva
  9. Ce înseamnă numerele de pe etichetele merelor din supermarketuri
  10. Un profesor de economie explică de ce salariul minim nu trebuie să rămână la nivelul actual. „Înseamnă intrarea în sărăcie a 838.429 lucrători români”