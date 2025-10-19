Eveniment sângeros în Vaslui: bărbat bătut și înjunghiat de concubină. Cum ar fi început totul

Un bărbat din Vaslui a fost snopit în bătaie de concubină. Evenimentul violent a avut loc luni, 13 octombrie. Femeia a fost reținută de poliție, acuzată de comiterea infracțiunii de violență în familie.

Potrivit martorilor, femeia ar fi consumat alcool. Astfel, ar fi avut loc discuții contradictorii, care ar fi condus la o altercație, în urma căreia cel mai mult ar fi avut de suferit bărbatul din Vaslui. Concubina din Bacău i-a aplicat și o lovitură de cuțit în spate, victimei, susțin polițiștii.

În urma agresiunii, cetățeanul vasluian are nevoie de minimum 25 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Concubina a fost dusă în fața unui judecător de drepturi și libertăți, care a emis un mandat de arestare preventivă, pentru 30 de zile, în data de 14 octombrie. Două zile mari târziu s-a judecat contestația femeii, iar judecătorii de la Tribunalul Vaslui au respins-o.

Raportul polițiștilor din Vaslui

Polițiștii au oferit un punct de vedere, pe marginea acestui subiect:

„În urma cercetărilor efectuate, polițiștii Formațiunii de Investigații Criminale Murgeni au stabilit faptul că, la data de 13 octombrie 2025, la ora 00.00, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, femeia bănuită de comiterea infracțiunii și-ar fi înjughiat concubinul în zona spatelui. Conform concluziilor medico-legale provizorii emise de medicii legiști, în urma agresiunii, bărbatul de 40 de ani a suferit leziuni ce necesită 25 de zile de îngrijiri medicale, pentru vindecare, viața fiindu-i pusă în primejdie. La data de 14 octombrie 2025, ca urmare a administrării probatoriului, polițiștii Formațiunii de Investigații Criminale Murgeni au luat față de femeie măsura reținerii, pe o perioadă de 24 de ore.

Ulterior, acesta a fost prezentat Judecătoriei Bârlad, la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, care a dispus măsura arestului preventiv, pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de către polițiștii polițiștii Formațiunii de Investigații Criminale Murgeni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea stabilirii și probării întregii activități infracționale a persoanei cercetate”, au transmis reprezentanții IPJ Vaslui.

Copiii celor doi concubini au rămas în grija bunicii, mama bărbatului aflat în spital, informează VremeaNouă.ro.

