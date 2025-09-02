Ambulanța încearcă să salveze un copil aflat în stare de inconștiență. S-ar fi electrocutat pe stradă, de la un stâlp de iluminat

Un copil în vârstă de un an și jumătate are nevoie de îngrijiri medicale, marți seară, după ce, aparent, s-a electrocutat în centrul orașului Vaslui.

Prima ipoteză este că băiețelul a intrat în contact cu un element din rețeaua de iluminat stradal.

Un echipaj medical intervine, marți seară, în zona centrală a municipiului Vaslui, în urma unui apel potrivit căruia un băiețel de un an și jumătate s-a electrocutat.

Incidentul s-a petrecut lângă statuia amplasată în centrul orașului.

”Se pare că (băiețelul s-a electrocutat – n.r.) de la iluminatul stradal”, informează reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.

Conform datelor primite de echipajul medical, copilul este inconștient.

Ads