Ambulanța încearcă să salveze un copil aflat în stare de inconștiență. S-ar fi electrocutat pe stradă, de la un stâlp de iluminat

Autor: Mihai Diac
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 21:45
414 citiri
Ambulanța încearcă să salveze un copil aflat în stare de inconștiență. S-ar fi electrocutat pe stradă, de la un stâlp de iluminat
Ambulanță - Foto: Facebook/Ambulanta

Un copil în vârstă de un an și jumătate are nevoie de îngrijiri medicale, marți seară, după ce, aparent, s-a electrocutat în centrul orașului Vaslui.

Prima ipoteză este că băiețelul a intrat în contact cu un element din rețeaua de iluminat stradal.

Un echipaj medical intervine, marți seară, în zona centrală a municipiului Vaslui, în urma unui apel potrivit căruia un băiețel de un an și jumătate s-a electrocutat.

Incidentul s-a petrecut lângă statuia amplasată în centrul orașului.

”Se pare că (băiețelul s-a electrocutat – n.r.) de la iluminatul stradal”, informează reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.

Conform datelor primite de echipajul medical, copilul este inconștient.

Pericol de explozie pe DN 24A. O cisternă cu gaz metan s-a răsturnat. Zeci de oameni evacuați "mai mult cu forţa" VIDEO
Pericol de explozie pe DN 24A. O cisternă cu gaz metan s-a răsturnat. Zeci de oameni evacuați "mai mult cu forţa" VIDEO
O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat marți după-amiază, 2 septembrie, pe Drumul Național 24A, în apropierea localității Simila, județul Vaslui, traficul fiind oprit pe...
Afaceristul care a ”furat” șapca unui copil la US Open: ”Primul venit, primul servit!” Amenințări cu urmărirea penală VIDEO
Afaceristul care a ”furat” șapca unui copil la US Open: ”Primul venit, primul servit!” Amenințări cu urmărirea penală VIDEO
După ce a stârnit un scandal luând şapca oferită unui copil de jucătorul de tenis Kamil Majchrzak la US Open, omul de afaceri Piotr Szczerek a publicat un comunicat în social media. În...
#Vaslui, #copil, #inconstient, #electrocutat, #copil electrocutat, #stalp iluminat, #ambulanta , #ambulanta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Unde a plecat Vlad Chiriches, dupa ce Gigi Becali l-a anuntat ca nu va mai juca la FCSB
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Unde s-a dus vedeta care si-a inselat sotia in Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump se declară "foarte dezamăgit de președintele Putin" și face un anunț ambiguu. Va încerca să ajute "oamenii să trăiască" în Ucraina VIDEO
  2. UPDATE Donald Trump, anunț dezamăgitor în conferința de presă așteptată cu sufletul la gură de toată planeta VIDEO
  3. Teoria conspirației în Germania. Șase candidați din partidul de extremă dreapta au murit înainte de alegeri
  4. "Nu avem timp de festivisme". Sindicatele din învățământ amenință: "Politicienii să se țină departe în 8 septembrie".
  5. Ambulanța încearcă să salveze un copil aflat în stare de inconștiență. S-ar fi electrocutat pe stradă, de la un stâlp de iluminat
  6. Kim Jong Un s-a dus la Beijing împreună cu fiica sa. Presa internațională speculează că Kim Ju Ae va fi succesoarea sa VIDEO FOTO
  7. Decizia lui Trump de a trimite Garda Națională la Los Angeles, împotriva dorinței guvernatorului, a fost ilegală, a decis un judecător federal
  8. Cancelarul Germaniei nu și-a mai reprimat sentimentele și cuvintele: "Putin este un criminal de război"
  9. Premierul Bolojan nu exclude ideea demisiei, dacă i se refuză proiectele de reformă: „Nu poți să stai pe o funcție și să știi că nu poți face aceste lucruri"
  10. Un tunisian a înjunghiat cinci persoane, într-un hotel din Franța. Agresorul a fost împușcat mortal de către polițiști

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 122 - Femeie păcălită de un...