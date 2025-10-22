Cascadorii râsului cu Poliția Română. De câți agenți este nevoie să imobilizeze un scandalagiu băut VIDEO

O scenă de pomină a fost surprinsă pe o stradă din Vaslui, unde doi polițiști s-au străduit, în repetate rânduri, să imobilizeze un bărbat care a provocat un scandal în fața unui magazin. Agenții au încercat să îl prindă pe bărbat, care se afla cel mai probabil sub influența alcoolului, după ce acesta a refuzat să se legitimeze și a devenit violent. Întreaga scenă a fost filmată de martori, care au început să facă glume pe seama polițiștilor.

În imaginile surprinse de martori, unul dintre polițiști se prinde de piciorul bărbatului, iar intervenția pare să scape de sub control, relatează publicația Vremea Nouă.

”Spectatorii” au început să huiduie și să ironizeze intervenția oamenilor legii: „Nu-i rupe piciorul!” sau „Uite cum îl omoară Poliția!”. Aceștia l-au încurajat pe scandalagiu și au acuzat poliția că ar fi intervenit disproporționat. Martorii susțin că abia după ce bărbatul s-a accidentat polițiștii au renunțat la forță și au schimbat tonul.

„Era dezorientat și din cauza băuturii, dar și din cauza spray-ului iritant pe care l-a primit, în față, în momentul în care a început să se lupte cu polițiștii, că altfel îi făceau KO pe cei doi”, au afirmat unii dintre cei prezenți.

Ads

Reacția oficială a IPJ Vaslui

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui a transmis un comunicat în care explică intervenția:

“Un echipaj de poliție din cadrul Poliției Municipiului Vaslui, aflat în serviciu de patrulare pedestră în zona Pieței Agroalimentare „Traian” din municipiul Vaslui, a fost sesizat direct de către un bărbat cu privire la faptul că o persoană aflată sub influența alcoolului provoacă scandal în fața unui spațiu comercial din piață. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, unde au identificat persoana indicată. Aceasta a refuzat să se legitimeze și să se conformeze indicațiilor legale ale polițiștilor, devenind recalcitrantă în momentul în care aceștia au încercat să o imobilizeze în vederea conducerii la sediul poliției. Pentru imobilizarea bărbatului, polițiștii au folosit spray-ul iritant-lacrimogen din dotare, conform prevederilor legale. În timpul intervenției, bărbatul a sărit pe un trotuar și a suferit o leziune la nivelul brațului. Persoana a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportată ulterior la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, pentru evaluare de specialitate. Pe durata intervenției polițiștilor, în zonă s-au adunat mai multe persoane, care, prin strigăte și îndemnuri, au încercat să împiedice luarea măsurilor legale față de bărbat. Luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui au intervenit pentru restabilirea ordinii publice, dispersând persoanele adunate. În cauză, sunt continuate verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerea măsurilor legale ce se impun”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Ads