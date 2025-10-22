Cascadorii râsului cu Poliția Română. De câți agenți este nevoie să imobilizeze un scandalagiu băut VIDEO

Autor: Maria Mora
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 12:13
1591 citiri
Cascadorii râsului cu Poliția Română. De câți agenți este nevoie să imobilizeze un scandalagiu băut VIDEO
Polițiștii se chinuie să imobilizeze un scandalagiu FOTO Captura video Youtube/VRN TV

O scenă de pomină a fost surprinsă pe o stradă din Vaslui, unde doi polițiști s-au străduit, în repetate rânduri, să imobilizeze un bărbat care a provocat un scandal în fața unui magazin. Agenții au încercat să îl prindă pe bărbat, care se afla cel mai probabil sub influența alcoolului, după ce acesta a refuzat să se legitimeze și a devenit violent. Întreaga scenă a fost filmată de martori, care au început să facă glume pe seama polițiștilor.

În imaginile surprinse de martori, unul dintre polițiști se prinde de piciorul bărbatului, iar intervenția pare să scape de sub control, relatează publicația Vremea Nouă.

”Spectatorii” au început să huiduie și să ironizeze intervenția oamenilor legii: „Nu-i rupe piciorul!” sau „Uite cum îl omoară Poliția!”. Aceștia l-au încurajat pe scandalagiu și au acuzat poliția că ar fi intervenit disproporționat. Martorii susțin că abia după ce bărbatul s-a accidentat polițiștii au renunțat la forță și au schimbat tonul.

„Era dezorientat și din cauza băuturii, dar și din cauza spray-ului iritant pe care l-a primit, în față, în momentul în care a început să se lupte cu polițiștii, că altfel îi făceau KO pe cei doi”, au afirmat unii dintre cei prezenți.

Reacția oficială a IPJ Vaslui

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui a transmis un comunicat în care explică intervenția:

“Un echipaj de poliție din cadrul Poliției Municipiului Vaslui, aflat în serviciu de patrulare pedestră în zona Pieței Agroalimentare „Traian” din municipiul Vaslui, a fost sesizat direct de către un bărbat cu privire la faptul că o persoană aflată sub influența alcoolului provoacă scandal în fața unui spațiu comercial din piață. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, unde au identificat persoana indicată. Aceasta a refuzat să se legitimeze și să se conformeze indicațiilor legale ale polițiștilor, devenind recalcitrantă în momentul în care aceștia au încercat să o imobilizeze în vederea conducerii la sediul poliției. Pentru imobilizarea bărbatului, polițiștii au folosit spray-ul iritant-lacrimogen din dotare, conform prevederilor legale. În timpul intervenției, bărbatul a sărit pe un trotuar și a suferit o leziune la nivelul brațului. Persoana a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportată ulterior la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, pentru evaluare de specialitate. Pe durata intervenției polițiștilor, în zonă s-au adunat mai multe persoane, care, prin strigăte și îndemnuri, au încercat să împiedice luarea măsurilor legale față de bărbat. Luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui au intervenit pentru restabilirea ordinii publice, dispersând persoanele adunate. În cauză, sunt continuate verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerea măsurilor legale ce se impun”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Eveniment sângeros în Vaslui: bărbat bătut și înjunghiat de concubină. Cum ar fi început totul
Eveniment sângeros în Vaslui: bărbat bătut și înjunghiat de concubină. Cum ar fi început totul
Un bărbat din Vaslui a fost snopit în bătaie de concubină. Evenimentul violent a avut loc luni, 13 octombrie. Femeia a fost reținută de poliție, acuzată de comiterea infracțiunii de...
Poliția Română, detalii din ancheta exploziei blocului din Rahova. O conductă de gaz fisurată și mai multe cabluri electrice au fost ridicate ca probe
Poliția Română, detalii din ancheta exploziei blocului din Rahova. O conductă de gaz fisurată și mai multe cabluri electrice au fost ridicate ca probe
În urma exploziei de la blocul din Rahova, Poliția Capitalei a transmis că activitățile structurilor Ministerului Afacerilor Interne s-au concentrat „în primă fază pe activități de...
#Vaslui, #Politia Romana, #barbat imobilizat, #politisti, #scandal , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au crezut ca nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvant in minte, sunt roman!"
Digi24.ro
"Aveam in brate copilul inert. Am inceput sa urlu". Marturia unei foste paciente a clinicii din Constanta unde a murit tanara gravida
DigiSport.ro
La 86 de ani, Ion Tiriac pregateste cel mai spectaculos proiect imobiliar al sau: transforma o zona a Bucurestiului

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un pas înainte pentru introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace. Ce prevede proiectul care intră în dezbaterea forului decizional
  2. Poliția Română, detalii din ancheta exploziei blocului din Rahova. O conductă de gaz fisurată și mai multe cabluri electrice au fost ridicate ca probe
  3. Ministrul Finanțelor susține că România nu își permite să crească salariul minim. „Ar fi presiune şi mai mare pe companiile mai mici”
  4. Convorbirile familiei lui Donald Tusk, interceptate cu softul Pegasus. „În numele valorilor tradiționale, desigur”
  5. Avertismentul lui Donald Trump pentru Hamas: „Se va întâmpla repede şi posibil violent”
  6. IMM România pledează pentru înghețarea salariului minim: ”Directiva Europeană spune că mărirea trebuie să fie cel puțin o dată la patru ani”
  7. Furt de aproape un kilogram de aur în Timișoara. O angajată a unui amanet, reținută după ce a amanetat bijuteriile
  8. Românii suflă și-n iaurt. Intervenție în toată regula pentru o friptură arsă: „A venit și duba de la pompe funebre”
  9. Moșteanu, după decizia CCR privind pensiile speciale: „Dacă nu o scoatem altfel la capăt, organizăm referendum”
  10. ANS a confirmat. Cine e secretarul de federație afectat grav de explozia din Rahova