Caz șocant în Vaslui. Primar PSD, acuzat că a bătut secretara. Explicația edilului: „Au rămas aceleași probleme vechi"

Caz șocant în Vaslui, raportat de o angajată a administrației publice locale: secretara a ajuns la Urgențe după ce ar fi fost bătută de primarul comunei Vulturești, Adrian Brîncă (PSD).

Presupusa victimă este Anișoara Marcu. Ea a povestit că a fost strânsă de gât, trasă de păr și de urechi de către primar, pe motiv că s-ar fi interesat de activitatea unor funcționari, colegi de-ai săi. Nervos, primarul ar fi ieșit din birou și, pe holul instituției, ar fi agresat-o pe femeie.

Speriată, Anișoara Marcu a sunat la 112 și a cerut sprijin atât de la polițiști, cât și de la Ambulanță. A primit îngrijiri la fața locului și a fost apoi transportată la spital. În fața ambulanțierilor, femeia a declarat că are dureri de cap și de gât, urmare a unei agresiuni. De partea cealaltă, edilul Adrian Brîncă neagă faptul că ar fi agresat-o, dar spune că i-a vorbit pe un ton ridicat.

„Cu doamna secretară au rămas aceleași probleme vechi. În fiecare zi face scandal și se ia de toată lumea, de la contabil, la asistentul comunitar sau femeia de serviciu. O interesează activitatea fiecăruia din primărie, chiar dacă asta este treaba mea și nu a ei. Așa s-a întâmplat și dimineață, când s-a luat de contabilă. Am ridicat tonul la ea, să-și vadă de treburile ei și a sunat la 112 pe motiv că am agresat-o.

Doamna secretară este o persoană conflictuală și chiar dacă spune că are semne, poate că așa a venit de acasă, bătută. Din păcate nu se poate lucra cu ea. Am 16 salariați, cu 15 dintre ei mă înțeleg foarte bine, doar cu unul singur nu. Mai nou, a început să mă întrebe și pe mine unde mă duc și ce fac, chiar dacă i-am explicat că rolul meu nu este acela de a sta la birou timp de 8 ore și am și alte lucruri de făcut care înseamnă inclusiv deplasarea mea în teren”, a susținut primarul comunei Vulturești, potrivit Vremea Nouă.

Cazul a intrat acum și în atenția anchetatorilor. Între Brîncă și Marcu există un conflict mai vechi. În urmă cu patru ani, când Adrian Brîncă a câștigat primul său mandat de primar a concediat-o pe secretară, dar a pierdut procesul, iar secretara a revenit pe post și i-a fost edilului precum „ghimpe".

În ultimii ani, formațiunile de opoziție au promovat în spațiul public necesitatea desființării micilor administrații locale, printr-o reformă. Însă, marile formațiuni de guvernare nu au abordat subiectul. Mai mult decât atât, legea privind introducerea pensiilor speciale pentru primari nu a fost nici amânată de la aplicare, nici anulată - VEZI AICI.

