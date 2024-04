1 Mai, ecourile solidaritatii muncitoresti

In fiecare primavara, odata cu venirea lunii mai, oamenii din intreaga lume sarbatoresc munca si solidaritatea, Aceasta sarbatoare are radacini adanci, imbinand traditii istorice si aspiratii moderne pentru drepturile lucratorilor. Este o zi care incarca aerul cu promisiunea unei solidaritati universale, a recunoasterii muncii si a luptei pentru conditii mai bune de trai.Sarbatoarea de 1 Mai are radacini adanci in miscarea pentru ziua de lucru de 8 ore. In secolul al XIX-lea, lucratorii din ... citește toată știrea