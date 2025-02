1 Martie: Startul Oficial al Vaslui Capitala Tineretului din Romania 2025!

"Dam startul oficial al Vaslui Capitala Tineretului din Romania 2025! Acest titlu marcheaza inceputul unui an plin de efervescenta pentru tinerii din intregul oras si nu numai, cu proiecte care au la baza educatia vocationala pe 5 directii principale: Antreprenoriat, Cultura, Civico-Politic, Ecologie si Digital!", a anuntat Primaria municipiului Vaslui."Daca pana acum te intrebai ce o sa se intample in 2025 in Vaslui, cu ocazia Capitalei Tineretului, iata ca a sosit momentul sa afli!", ... citește toată știrea