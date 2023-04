Vamesii de la Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera, ascunsa in compartimentul de marfa si motorul unui autocar cu destinatia Italia, cantitatea de aproximativ 138 de litri de bauturi alcoolice.In ziua de 19 aprilie, in jurul orei 15.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, un barbat cu cetatenie romana si Republica Moldova, in varsta de 31 de ani, conducand un ... citeste toata stirea