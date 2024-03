14 antrenori de copii si juniori, prezenti la cursurile World Rugby de la Barlad

In ultimele patru zile ale lunii februarie, Academia Nationala de Rugby a organizat, la Barlad, trei cursuri adresate celor ce sunt pasionati de rugby si intentioneaza sa isi faca o cariera in sportul cu balonul oval. Acestea au avut loc in intervalul 26-29 februarie si se intituleaza "Antrenarea copiilor", "Activate" si "Level 1 Coaching XV".Conform oficialilor Federatiei Romane de Rugby (FRR), la aceste cursuri au luat parte 14 antrenori, care activeaza deja la nivel de copii, juniori si ... citește toată știrea