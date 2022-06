15 perchezitii in judet si 45 de audieri intr-o ancheta a autoritatilor germane, inselate cu un milion de euro

Politistii si procurorii au facut ieri 15 perchezitii in judet, in Barlad, Zorleni, Murgeni si Bacesti, si au audiat 45 de persoane in cadrul unei anchete a autoritatilor germane. Cei cercetati sunt acuzati ca au prejudiciat statul german cu peste un milion de euro recrutand persoane vulnerabile, fara posibilitati materiale, pe care le-au mutat in Germania, pentru a incasa pe numele lor indemnizatii sociale si alocati pentru minori.Politistii vasluieni, coordonati de procurorii Directiei de ... citeste toata stirea