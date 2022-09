16-22 SEPTEMBRIE 2022 - SAPTAMANA EUROPEANA A MOBILITAEsII

In perioada 16-22 septembrie 2022 se desfasoara la nivel european Saptamana Europeana a Mobilitatii (European Mobility Week), celebrata in acest an cu tema "Conexiuni mai bune". Tema a fost aleasa pentru a reflecta dorinta persoanelor din intreaga Europa de a se reconecta unele cu altele dupa mai multe luni de izolare, restrictii si limitari.Un transport mai bine conectat inseamna locuri si oameni mai bine conectati, ceea ce reprezinta un obiectiv-cheie al Pactului verde european al Comisiei ... citeste toata stirea