17 amenzi si 5 avertismente, emise de Garda de Mediu in februarie

In luna februarie, comisarii Garzii de Mediu au aplicat 17 amenzi, in valoare de 250 de mii de lei, si 5 avertismente pentru incalcarea normelor legale privind protectia mediului."Comisarii Garzii de Mediu Vaslui nu au stat degeaba!", spune reprezentantii institutiei, pe pagina de facebook, amintind ca, in luna februarie, au efectuat 75 de controale, dintre care 36 neplanificate, completand, cu ironie, "asa-i cand natura surprizelor nu se termina niciodata".Rezultatele au constat in aplicarea ... citește toată știrea