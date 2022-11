17 noiembrie, Ziua Nationala fara Tutun

Joi, cand la nivelul intregii tari este marcata Ziua Nationala fara Tutun 2022, DSP Vaslui organizeaza campania "Esigarile otravesc oamenii si planeta!". Activitatile educative se adreseaza elevilor din judet si vor fi organizate pe parcursul intregii luni.In fiecare an, in cea de-a treia joi a lunii noiembrie, este celebrata Ziua Nationala fara Tutun. In 2022, ziua cade pe data de 17 noiembrie. Pentru a reaminti oamenilor cat de nociv este fumatul, Directia de Sanatate Publica (DSP) Vaslui ... citeste toata stirea