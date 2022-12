200 de kilograme de articole pirotehnice, confiscate de politisti

La sfarsitul lunii trecute, politisti vasluieni de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au pus in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui. In urma perchezitiilor, au fost descoperite 200 de kilograme de articole pirotehnice, detinute fara drept, in valoare de aproximativ 9.000 de lei."In cauza se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunilor de orice operatiuni cu ... citeste toata stirea