Ministerul Educatiei a dat publicitatii lista proiectelor admise pentru finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru achizitia de microbuze electrice pentru elevi. Printre cele 40 de proiecte ce vor fi finantate in intreaga tara, se numara si cel aferent judetului Vaslui, ce va fi implementat de Consiliul Judetean (CJ) Vaslui si care are in vedere microbuze electrice pentru 24 de comune.In urma evaluarii tuturor proiectelor depuse, Ministerul Educatiei a dat ... citeste toata stirea