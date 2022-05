25 Mai, Ziua Internationala a Copilului Disparut si Exploatat Sexual

7.572 de sesizari, privind disparitiile de copii au fost rezolvate de politistii structurilor de investigatii criminale, in perioada aprilie 2021 - aprilie 2022. De asemenea, specialistii in prevenirea criminalitatii au desfasurat peste 4.000 de activitati, in cadrul campaniilor de prevenire a disparitiilor de minori.In perioada 30.04.2021 - 20.04.2022, la nivelul Politiei Romane au fost inregistrate 7.577 de sesizari privind disparitiile de copii, in aceste cauze fiind dispusa cautarea, atat ... citeste toata stirea