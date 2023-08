Dintre cele 1.256 de vehicule oprite pentru control de Registru Auto Roman, in prima jumatate a anului, 30 prezentau pericol iminent de acciden, dupa evaluarile acestei institutii. Peste 50% prezentau diferite neconformitati tehnice sau in acte.Registru Auto Roman (RAR) a verificat, in judetul Vaslui, in primele sase luni ale acestui an, 1.256 de vehicule. 30 dintre acestea prezentau pericol iminent de accidente, iar 56,13% prezentau diferite neconformitati tehnice sau legate de acte. In 7,49% ... citeste toata stirea