3434 voluntari au strans 3447 de saci cu deseuri, sambata 17 septembrie, cu ocazia celebrarii Zilei de Curatenie Nationala in judetul Vaslui!

Let's Do It Romania a organizat sambata, 17 septembrie 2022, Ziua de Curatenie Nationala, unde sute de localitati din intreaga tara au organizat actiuni de colectare a deseurilor de toate tipurile. Din 2009 si pana in prezent peste doua milioane de voluntari au participat la aceste actiuni.Elevi, parinti, membri ai ONG-urilor, angajati din institutiile publice din judetul Vaslui, s-au alaturat celei mai mari campanii de curatenie la nivel international, oferind un exemplu de mobilizare pentru ... citeste toata stirea