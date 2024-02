36 de biserici construite in judet anul trecut

In judetul Vaslui se construiesc si spitale, ca si biserici, asa cum este diresc. Anul trecut au fost finalizate 36 de lacasuri de cult ortodoxe, iar 21 de biserici au cunoscut lucrari de reparatie sau consolidare."In anul 2023, au fost in constructie un numar de 36 de biserici, iar in curs de reparatii si consolidari un numar de 21 de biserici. Case parohiale aflate in constructie au fost in numar de 11, in curs de reparatii si consolidari in numar de 20, iar case de praznuire la care s-au ... citește toată știrea