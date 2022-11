373 de infractiuni in scoli, de la inceputul anului scolar

De la inceputul anului scolar 2022 - 2023, au fost sesizate 373 de infractiuni (294 in mediul urban si 79 in mediul rural), dintre care 340 savarsite in incinta unitatilor de invatamant si 33 in zona adiacenta. Cele mai multe au fost de lovire sau alte violente (232), 43 de furt si 20 de de port sau folosire de obiecte periculoase."Politia Romana actioneaza permanent, la nivel national, pentru cresterea gradului de siguranta in scoli, inclusiv pentru reducerea violentei fizice si psihologice ... citeste toata stirea