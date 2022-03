4.358 de adaposturi de protectie civila la nivel national. Judetul Vaslui are doar 31

In contextul razboiului din Ucraiana, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a facut publica lista adaposturilor de protectie civila aflate in evidenta, in toate localitatile de pe teritoriul Romaniei. Conform listei, la nivel national exista 4.358 de astfel de locatii care trebuie sa protejeze in caz de necesitate, din care in judetul sunt doar 31.In judetul Vaslui exista doar 31 de adaposturi de protectie civila aflate in evidenta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta ... citeste toata stirea