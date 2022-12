433 de kilograme de articole pirotehnice, in valoare de peste 24.000 de lei, confiscate de politisti

In cadrul actiunii "Foc de artificii", politistii vasluieni au desfasurat 22 de actiuni de amploare, care s-au soldat cu intocmirea a 11 dosare penale, au aplicat 10 mandate de perchezitie domiciliara confiscand 433 de kilograme de articole pirotehnice in valoare de peste 24.000 de lei.Incepand cu 21 noiembrie 2022, sub coordonarea Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, politistii vasluieni au desfasurat 22 de actiuni de ... citeste toata stirea